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10:34 18 Ноября 2021 Просмотров 107   КомментариевКомментарии

На Винничине от отравления газом погибло четверо детей и двое взрослых

Сегодня, 18 ноября, в Винницкой области погибли шесть человек, среди них — четверо детей и двое взрослых.

Трагедия в Винницкой области унесла шесть жизней

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Вероятной причиной смерти называют отравление угарным газом.

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«Сегодня в Винницкой области, вероятно, из-за отравления угарным газом, погибли четверо детей и двое взрослых» – сказано в сообщении.

В каком именно населенном пункте произошла трагедия и что стало ее причиной, пока не сообщается.

Спасатели отметили, что пожары в частном жилищном секторе особенно в осенне-зимний сезон и дальше уносят жизни детей, поэтому призвали граждан позаботиться о надлежащем противопожарном состоянии помещений в это время.

Ранее Власти писали, что полиция Днепра задержала администратора дома престарелых, где во время пожара погибли пятеро женщин.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Винница
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