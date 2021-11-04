На Винничине от отравления газом погибло четверо детей и двое взрослых
Сегодня, 18 ноября, в Винницкой области погибли шесть человек, среди них — четверо детей и двое взрослых.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Вероятной причиной смерти называют отравление угарным газом.
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«Сегодня в Винницкой области, вероятно, из-за отравления угарным газом, погибли четверо детей и двое взрослых» – сказано в сообщении.
В каком именно населенном пункте произошла трагедия и что стало ее причиной, пока не сообщается.
Спасатели отметили, что пожары в частном жилищном секторе особенно в осенне-зимний сезон и дальше уносят жизни детей, поэтому призвали граждан позаботиться о надлежащем противопожарном состоянии помещений в это время.
Ранее Власти писали, что полиция Днепра задержала администратора дома престарелых, где во время пожара погибли пятеро женщин.