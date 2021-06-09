Рада разрешила пограничникам применять оружие и боевую технику
Верховная Рада расширила полномочия сотрудникам госпогранслужбы.
Об этом сообщают «Факты» со ссылкой на принятый Радой закон №5232.
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Депутаты проголосовали за внесение изменений в закон о Государственной пограничной службе Украины.
Согласно принятым изменениям, военнослужащие и работники Госпогранслужбы теперь могут проводить визуальный и личный осмотр задержанных лиц, изымать вещи и даже применять огнестрельное оружие. В законе прописали конкретные условия, при которых могут применятся вышеперечисленные меры.
Так, например открыть стрельбу пограничник может в случае угрозы жизни или здоровью военнослужащих, освобождения заложников, а также отражения нападения на государственные объекты (в том числе пункты пропуска через границу).
Кроме того, для выполнения служебных обязанностей, военнослужащие на границе смогут использовать гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные устройства.
Держприкордонслужба by Віта Гірко
Закон также разрешает использовать пограничникам наручники, шлемы, резиновые и пластиковые дубинки, средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия.
Как ранее сообщали Власти, на границе с Польшей украинские пограничники задержали несколько групп нелегалов.