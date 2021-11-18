НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
15:44 18 Ноября 2021 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

Николай Тищенко возвращает влияние в Киеве

Сегодня депутат-мажоритарщик Николай Тищенко заявил о создании межфракционного объединения «Київ діє». Примечательно, что произошло это в день голосования закона о столице.

В журналистских кругах не верят в совпадения и связывают эти два события с возвращением влияния Тищенко в Киеве.

«По моей информации, Николай Тищенко возвращается в Киев. Точнее, восстанавливает влияние, которое имел до того, как его отправили в Закарпатье. При этом из Закарпатья он тоже не уходит. На Банковой ценят, насколько Тищенко был полезен и эффективен в этом регионе. Возможно, возвращение Тищенко связано с восстановление райсоветов в Киеве – этот вопрос он лоббирует с первых дней на посту депутата.

Николай Тищенко на брифинге в Верховной Раде

Николай Тищенко на брифинге в Верховной Раде

Через райсоветы мажоритарные депутаты получают сильный рычаг влияния и контроля мэра Киева и городского бюджета», – написал известный блогер Евгений Хурсин у себя в Facebook.

Ранее Тищенко возобновил активную работу у себя на округе. Например, совместно с жителями Святошинского района начал борьбу с незаконной вырубкой столетних дубов для новой застройки.

А теперь Тищенко возглавил МФО «Київ діє», к которому присоединились депутаты из разных фракций. И все это на фоне сомнительных попыток нынешнего мера Киева Виталия Кличко собрать людей на митинг под Верховной Радой и повлиять на голосование за закон о столице.

Тэги: Киев, Николай Тищенко
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.11.2021 14:33
Папа был вакцинирован: сын Александра Омельченко рассказал о состоянии отца
ТОР
18.11.2021 12:51
Сильно поражены легкие: экс-мэра Киева Омельченко в тяжелом состоянии госпитализировали с COVID-19
ТОР
18.11.2021 08:45
Кличко пообещал не поднимать тарифы на проезд в Киеве до весны и обвинил Кабмин
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Папа был вакцинирован: сын Александра Омельченко рассказал о состоянии отца

14:33 Украина

Сильно поражены легкие: экс-мэра Киева Омельченко в тяжелом состоянии госпитализировали с COVID-19

12:51 Украина

В Чернобыльской зоне задержали нелегалов, которые из Беларуси прорывались в Евросоюз

11:10 Украина

Названы два требования Лукашенко к Меркель в обмен на прекращение кризиса с мигрантами

16:05 Мир

Школьники Киева вернутся за парты с понедельника

11:53 Украина

В России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19

11:24 Мир

На дне рождения пили зеленую водку со вкусом ириски: в России массовое отравление метиловым спиртом

10:39 Мир

Киевский Подол проснулся в дыму: всю ночь огнеборцы боролись с масштабным пожаром. Видео

10:20 Украина

Болели под пиво: Зеленского с Ермаком засекли в киевском пабе во время матча сборной Украины. Фото

09:39 Украина

Ракета с украинским двигателем вывела на орбиты разведывательные спутники Франции

08:22 Украина

Ехали по встречным полосам: на Ривненщине два авто сбили насмерть двух пешеходов на зебре

07:54 Украина

Новости | NetGameSlots.com