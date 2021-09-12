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16:45 18 Ноября 2021 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

В Греции разбился истребитель F-16: пилот катапультировался

Истребитель F-16 ВВС Греции разбился во время взлета с авиабазы Андравида на северо-западе полуострова Пелопоннес.

Самолет потерпел крушение на взлете

Об этом сообщил греческий телеканал ERT1. Катастрофа произошла во время взлета в ходе учебного полета недалеко от базы Андравида.

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Там базируется 117-е авиационное крыло ВВС Греции.

Причина аварии одноместного истребителя пока не известна. Пилот успел вовремя катапультироваться. По предварительной информации, его состояние хорошее.

Командование распорядилось провести расследование инцидента.

Ранее Власти сообщали, что астронавт Blue Origin Глен де Ври погиб в результате крушения самолета в Нью Джерси.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Греция, F-16
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