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09:51 19 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На военной базе в Канаде прогремел взрыв: много пострадавших

10 человек получили ранения, один из них – очень серьезное, в результате взрыва на базе канадских вооруженных сил «Комокс».

Спасательные бригады прибыли на место происшествия.

Об этом сообщает CBC.

Четверо пострадавших отправлены в больницу, остальным медицинская помощь была оказана на месте.

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Взрыв произошел утром в нежилом здании казармы, в котором шел ремонт. Здание сильно повреждено.

Военные пока не говорят, что стало причиной взрыва.

По их словам, взрыв произошел на некотором расстоянии от того места, где находятся самолеты. Ни самолетам, ни объектам аэродрома ущерб нанесен не был.

Отметим, что военная база «Комокс» расположена в провинции Британская Колумбия, где, как писали Власти, было объявлено чрезвычайное положение из-за последствий обрушившегося на провинцию урагана.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: взрыв, Канада, военная база
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