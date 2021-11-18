Украинские силовики будут применять оружие в случае агрессии мигрантов – министр МВД

Украина готова к сценарию целенаправленного пропуска потока мигрантов через Беларусь к границам государства.

Монстырский рассказал о возможном кризисе с мигрантами



Об этом заявил в Верховной Раде министр внутренних дел Денис Монастырский. он уточнил, что сейчас ситуация на украинско-белорусской границы контролируемая и стабильная.

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«В четкой координации с украинскими разведывательными органами мы уже просчитали возможные направления прорыва границы мигрантами, отработали самые вероятные сценарии действий мигрантов, спланировали применение наших сил и средств», – добавил он.

Глава МВД уточнил, что определили около 10 потенциально уязвимых участков украинской границы в 270 км.

По его словам, в охране границы применят тактику эшеленового прикрытия.

«Первый состав эшелона будет без оружия, только с защитными средствами. В случае агрессивных действий нарушителей границы для личностного состава второго эшелона предусмотрено использование необходимых спецсредств и оружия«, – сказал Монастырский.

Он также добавил, что в случае угрозы жизни и здоровью пограничников может применяться огнестрельное оружие.

Также министр сообщил, что создан межведомственный координационный штаб по противодействию возможному миграционному кризису, который уже начал работу.

“Разработан комплекс превентивных мероприятий для предотвращения провокаций, в частности, по обнаружению и нейтрализации подстрекателей, проводников, других подозрительных лиц», – отметил глава МВД.

Ранее Власти писали, что Украина усилила границу с Беларусью в местах возможного прорыва мигрантов техникой личным составом и спецсредствами.

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Тэги: беженцы, мигранты, граница Украины, Денис Монастырский