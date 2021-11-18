НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
11:14 19 Ноября 2021 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Украинские силовики будут применять оружие в случае агрессии мигрантов – министр МВД

Украина готова к сценарию целенаправленного пропуска потока мигрантов через Беларусь к границам государства.

Монстырский рассказал о возможном кризисе с мигрантами

Об этом заявил в Верховной Раде министр внутренних дел Денис Монастырский. он уточнил, что сейчас ситуация на украинско-белорусской границы контролируемая и стабильная.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

«В четкой координации с украинскими разведывательными органами мы уже просчитали возможные направления прорыва границы мигрантами, отработали самые вероятные сценарии действий мигрантов, спланировали применение наших сил и средств», – добавил он.

Глава МВД уточнил, что определили около 10 потенциально уязвимых участков украинской границы в 270 км.

По его словам, в охране границы применят тактику эшеленового прикрытия.

«Первый состав эшелона будет без оружия, только с защитными средствами. В случае агрессивных действий нарушителей границы для личностного состава второго эшелона предусмотрено использование необходимых спецсредств и оружия«, – сказал Монастырский.

Он также добавил, что в случае угрозы жизни и здоровью пограничников может применяться огнестрельное оружие.

Также министр сообщил, что создан межведомственный координационный штаб по противодействию возможному миграционному кризису, который уже начал работу.

“Разработан комплекс превентивных мероприятий для предотвращения провокаций, в частности, по обнаружению и нейтрализации подстрекателей, проводников, других подозрительных лиц», – отметил глава МВД.

Ранее Власти писали, что Украина усилила границу с Беларусью в местах возможного прорыва мигрантов техникой личным составом и спецсредствами.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: беженцы, мигранты, граница Украины, Денис Монастырский
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.11.2021 11:38
Аэропорт Минска заполнили беженцы: Ирак начал возвращать их домой. Фото
ТОР
18.11.2021 11:10
В Чернобыльской зоне задержали нелегалов, которые из Беларуси прорывались в Евросоюз
ТОР
10.11.2021 20:25
Данилов озвучил план на случай штурма беженцами украинской границы
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В США заключенному отменили смертную казнь за четыре часа до исполнения приговора

11:03 Мир

Минздрав обновил карантинные зоны в Украине: Киев и 18 областей остались «красными»

10:40 Украина

Люди едят кактусы и саранчу: Мадагаскар охватил масштабный голод

10:30 Мир

Студент нашел кинжал римского воина, которому 2000 лет

23:09 Мир

Защитил жену и дочь: под Киевом мужчина расстрелял в своем доме грабителей

17:52 Украина

Папа был вакцинирован: сын Александра Омельченко рассказал о состоянии отца

14:33 Украина

Сильно поражены легкие: экс-мэра Киева Омельченко в тяжелом состоянии госпитализировали с COVID-19

12:51 Украина

На Ривненщине от COVID-19 умерла беременная и нерожденный ребенок

11:13 Украина

В Чернобыльской зоне задержали нелегалов, которые из Беларуси прорывались в Евросоюз

11:10 Украина

Четвертая волна COVID-19 обрушилась на Германию со всей силой, – Меркель

09:48 Мир

Названы два требования Лукашенко к Меркель в обмен на прекращение кризиса с мигрантами

16:05 Мир

Новости | NetGameSlots.com