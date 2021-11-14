Президент Болгарии назвал Крым российским и высказался о санкциях против РФ
Лидер Болгарии считает Крым российской территорией, а санкции против Москвы неэффективными.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на болгарские СМИ.
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В Болгарии прошли дебаты между президентом страны Руменом Радевым и его главным оппонентом на пост главы государства Анастасом Герджиковым.
В ходе дебатов нынешний президент Болгарии прокомментировал вопрос оккупации Крыма заявив о том, что Крым – это российская территория.
Президент также поиронизировал над действиями других стран в отношении Украины. По его словам, «прежде чем спасать демократию в чужой стране, нужно посмотреть на демократию в своей».
Кроме того, Румен Радев считает, что санкции против России сейчас неэффективны.
«Нам нужна прагматичная политика в отношении Москвы. И последнее, но не менее важное: мы не должны забывать, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом», – отметил нынешний президент.
Интересно, что в ходе дебатов мнение оппонента нынешнего президента Анастаса Герджикова было диаметрально противоположным – он назвал Крым Украинским, вне независимости от того, флаг какой страны там сейчас.
Как ранее сообщали Власти, Болгария закрыла въезд для украинцев.