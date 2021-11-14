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12:42 19 Ноября 2021 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

Президент Болгарии назвал Крым российским и высказался о санкциях против РФ

Лидер Болгарии считает Крым российской территорией, а санкции против Москвы неэффективными.

Президент Болгарии Румен Радев (слева) и его главный оппонент Анастас Герджиков

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на болгарские СМИ.

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В Болгарии прошли дебаты между президентом страны Руменом Радевым и его главным оппонентом на пост главы государства Анастасом Герджиковым.

В ходе дебатов нынешний президент Болгарии прокомментировал вопрос оккупации Крыма заявив о том, что Крым – это российская территория.

Президент также поиронизировал над действиями других стран в отношении Украины. По его словам, «прежде чем спасать демократию в чужой стране, нужно посмотреть на демократию в своей».

Кроме того, Румен Радев считает, что санкции против России сейчас неэффективны.

«Нам нужна прагматичная политика в отношении Москвы. И последнее, но не менее важное: мы не должны забывать, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом», – отметил нынешний президент.

Интересно, что в ходе дебатов мнение оппонента нынешнего президента Анастаса Герджикова было диаметрально противоположным – он назвал Крым Украинским, вне независимости от того, флаг какой страны там сейчас.

Как ранее сообщали Власти, Болгария закрыла въезд для украинцев.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, крым, президент, Болгария, Румен Радев
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