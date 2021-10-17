В Киеве в мусорке нашли сумку с человеческими ногами: полиция показала задержание подозреваемого

В центре Киеве рано утром 16 ноября бездомный в мусорном контейнере нашел сумку с человеческими ногами, там же обнаружили и тело мужчины. Полицейские нашли и задержали подозреваемого.

Полицейские вышли на след и оперативно задержали подозреваемого



О происшествии рассказала пресс-служба Патрульной полиции Киева. Копы также выложили видео задержания предполагаемого злоумышленника.

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Вскоре после шокирующей находки, правоохранители установили личность убитого, а также вышла на след и объявили в розыск подозреваемого.

Подозрение сразу пало на человека, который жил с убитым в одной квартире. Тем более, что очевидцы видели, как он утром выносил ту самую сумку.

Около 23 часов неравнодушный сообщил правоохранителям, что в одной из многоэтажек на улице Тростянецкой увидел мужчину, похожего на разыскиваемого злоумышленника.

Туда немедленно направились несколько экипажей патрульных полицейских.

В подъезде дома действительно находился мужчина, внешность которого соответствовала ориентировке.

“Благодаря общим слаженным действиям патрульных вероятного убийцу оперативно задержали. На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу и передали задержанного”, – сообщили патрульные.

Ранее Власти сообщали, что в одной из квартир Днепра обнаружили полностью связанного мертвого мужчину.

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Тэги: Киев, убийство