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15:52 19 Ноября 2021 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Суд арестовал вторую подозреваемую в покушении на Лещенко

Печерский районный суд Киева арестовал Елену Богач — вторую подозреваемую в покушении на министра аграрной политики Романа Лещенко.

Елена Богач не признала своей вины

Об этом сообщил Telegram-канал “Грати”. Женщина не признала своей вины.

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Она заявила, что была помощницей у американского бизнесмена Курта Гросанса и не в курсе его конфликта с министром.

Сам американец на суде, в свою очередь,  обвинял во всем именно Богач. Он заявил, что не понимает украинский язык и не знает, о чем она договаривалась с киллером.

Ранее Власти сообщали, что Печерский районный суд Киева арестовал американского бизнесмена Курта Гросанса, подозреваемого в заказе покушения на министра аграрной политики Романа Лещенко.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: покушение на Лещенко
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