Суд арестовал вторую подозреваемую в покушении на Лещенко
Печерский районный суд Киева арестовал Елену Богач — вторую подозреваемую в покушении на министра аграрной политики Романа Лещенко.
Об этом сообщил Telegram-канал “Грати”. Женщина не признала своей вины.
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Она заявила, что была помощницей у американского бизнесмена Курта Гросанса и не в курсе его конфликта с министром.
Сам американец на суде, в свою очередь, обвинял во всем именно Богач. Он заявил, что не понимает украинский язык и не знает, о чем она договаривалась с киллером.
Ранее Власти сообщали, что Печерский районный суд Киева арестовал американского бизнесмена Курта Гросанса, подозреваемого в заказе покушения на министра аграрной политики Романа Лещенко.