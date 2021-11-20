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Главная » Мир » Экономика
18:26 20 Ноября 2021 Просмотров 77   КомментариевКомментарии

Японцам дадут по 880 долларов на каждого ребенка из-за пандемии

В Японии одобрили новые меры поддержки экономики и граждан в период пандемии.

В Японии одобрили новые меры поддержки экономики в период пандемии

Так, на поддержку экономики и граждан выделят 78,9 трлн иен ($691,5 млрд), сообщают Kyodonews.

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Деньги также направят на предотвращение распространения коронавируса, возобновление социально-экономической деятельности, стимулирование спроса и поддержку бизнеса.

Кроме этого, правительство Японии правительство выплатит семьям пособие в размере 100 тысяч иен (около 880 долларов) на каждого ребенка младше 18 лет.

В прошлом мае платежи в размере 100 тысяч иен получили все жители Японии и постоянно проживающие иностранцы. Около 70% этих денег они не потратили, а положили в банки и на депозиты.

Ранее Власти писали, что мэр Майами бесплатно раздаст криптовалюту всем жителям.

Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
Тэги: япония и деньги
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