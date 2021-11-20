Японцам дадут по 880 долларов на каждого ребенка из-за пандемии
В Японии одобрили новые меры поддержки экономики и граждан в период пандемии.
Так, на поддержку экономики и граждан выделят 78,9 трлн иен ($691,5 млрд), сообщают Kyodonews.
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Деньги также направят на предотвращение распространения коронавируса, возобновление социально-экономической деятельности, стимулирование спроса и поддержку бизнеса.
Кроме этого, правительство Японии правительство выплатит семьям пособие в размере 100 тысяч иен (около 880 долларов) на каждого ребенка младше 18 лет.
В прошлом мае платежи в размере 100 тысяч иен получили все жители Японии и постоянно проживающие иностранцы. Около 70% этих денег они не потратили, а положили в банки и на депозиты.
Ранее Власти писали, что мэр Майами бесплатно раздаст криптовалюту всем жителям.