Саакашвили прекратил голодовку, его перевезли в военный госпиталь
Экс-президента Грузии перевезли в госпиталь в городе Гори.
Об этом сообщает «DW» со ссылкой на грузинский телеканал «Рустави 2″.
Вечером в пятницу, 19 ноября, власти Грузии на фоне проходивших протестов в поддержку экс-президента перевили Михаила Саакашвили в военный госпиталь в городе Гори. Там он будет находится в закрытой палате.
Саакашвили перевозили в реанимобиле который сопровождали колона полицейских машин. У проходной госпиталя находились адвокаты и мать экс-Михаила – Гиули Аласания.
Также сообщается, что экс-президент Грузии прекратил голодовку.
Днем ранее с 53-летним политиком случился обморок, и его доставили в реанимационное отделение тюремной больницы.
Как ранее сообщали Власти:
- Состояние Саакашвили критическое.
- Саакашвили в тюрьме написал записку, в которой попросил США о помощи.