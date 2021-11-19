Саакашвили прекратил голодовку, его перевезли в военный госпиталь

Экс-президента Грузии перевезли в госпиталь в городе Гори.

Акция протеста в поддержку Саакашвили проходившая в Грузии 19 ноября



Об этом сообщает «DW» со ссылкой на грузинский телеканал «Рустави 2″.

Вечером в пятницу, 19 ноября, власти Грузии на фоне проходивших протестов в поддержку экс-президента перевили Михаила Саакашвили в военный госпиталь в городе Гори. Там он будет находится в закрытой палате.

Саакашвили перевозили в реанимобиле который сопровождали колона полицейских машин. У проходной госпиталя находились адвокаты и мать экс-Михаила – Гиули Аласания.

Также сообщается, что экс-президент Грузии прекратил голодовку.

Днем ранее с 53-летним политиком случился обморок, и его доставили в реанимационное отделение тюремной больницы.

Как ранее сообщали Власти:

Состояние Саакашвили критическое.

Саакашвили в тюрьме написал записку, в которой попросил США о помощи.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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