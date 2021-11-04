Актер Валерий Гаркалин, боровшийся с коронавирусом долгое время, скончался на 68-м году жизни

В России умер известный артист Валерий Гаркалин.

Артисту было 67 лет



Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

На 68 году жизни умер народный артист России Валерий Гарлакин. В начале октября он заболел тяжелой формой COVID-19, а спустя некоторое время его состояние стало критическим. Актер был подключен к ИВЛ, а затем и к аппарату ЭКМО.

На короткое время актеру стало лучше – его даже вывели из искусственной комы, однако вскоре его состояние вновь резко ухудшилось. В связи с чем в начале ноября медики были вынуждены провести операцию на грудной клетке Гаркалина. Артисту было 67 лет.

Самой известной картиной умершего артиста является фильм «Ширли-мырли» Владимира Меньшова, где он исполнил главную роль. Звание народного артиста России он получил в 2008 году.

Интересно, что артист выступал против войны с Украиной, а также открыто осуждал действия Кремля. В 2014 году присоединился к подписанию обращения инициативной группы по проведению Конгресса интеллигенции «Против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма».

В тексте обращения осуждалась аннексия Крыма, нарушение международного права и лживая пропаганда в СМИ.

Как ранее сообщали Власти, Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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