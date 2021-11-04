Актер Валерий Гаркалин, боровшийся с коронавирусом долгое время, скончался на 68-м году жизни
В России умер известный артист Валерий Гаркалин.
Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.
На 68 году жизни умер народный артист России Валерий Гарлакин. В начале октября он заболел тяжелой формой COVID-19, а спустя некоторое время его состояние стало критическим. Актер был подключен к ИВЛ, а затем и к аппарату ЭКМО.
На короткое время актеру стало лучше – его даже вывели из искусственной комы, однако вскоре его состояние вновь резко ухудшилось. В связи с чем в начале ноября медики были вынуждены провести операцию на грудной клетке Гаркалина. Артисту было 67 лет.
Самой известной картиной умершего артиста является фильм «Ширли-мырли» Владимира Меньшова, где он исполнил главную роль. Звание народного артиста России он получил в 2008 году.
Интересно, что артист выступал против войны с Украиной, а также открыто осуждал действия Кремля. В 2014 году присоединился к подписанию обращения инициативной группы по проведению Конгресса интеллигенции «Против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма».
В тексте обращения осуждалась аннексия Крыма, нарушение международного права и лживая пропаганда в СМИ.
Как ранее сообщали Власти, Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни.