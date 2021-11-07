Украинский боксер защитил титул чемпиона мира по версии WBA

20 ноября в Киеве состоялся бой за звание чемпиона мира в наилегчайшем весе между Артемом Далакяном и Луисом Консепсьоном из Панамы.

Артем Далакян сумел защитить свой чемпионский титул в пятый раз.



34-летний Далакян вышел на ринг впервые с февраля 2020 года. Тогда он победил венесуэльца Госбера Переса единогласным решением судей.

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В августе WBA обязала украинского боксера провести защиту титула в бою с претендентом Луисом Консепсьоном.

Бой проходил с заметным преимуществом Далакянаю Уже в пятом раунде он дважды отправлял соперника в нокдаун. Но 36-летнему панамцу удалось подняться и продержаться до гонга.

В начале девятого раунда панамец третий раз оказался в нокдауне, а уже через несколько секунд рефери остановил бой, объявив о техническом нокауте.

Далакян сумел защитить свой чемпионский титул в пятый раз.

Получил он пояс чемпиона после победы над американцем Брайаном Вилорией 24 февраля 2018 года.

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Тэги: бокс, Артем Далакян