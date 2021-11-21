США доставили в Украину более 60 тысяч тонн угля
В Украину прибыло первое судно с углем из США и Колумбии.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
ДТЭК заключил контракт с США о поставке семи судов в углем в Украину. Первое такое судно прибыло в порт Южный, объём первой поставки составил 60,5 тысяч тонн.
Остальные шесть судов с углем прибудут в Украину ориентировочно до конца января 2022 года.
Привезенный уголь будет предназначаться для нужд государственных ТЭС ПАО Центрэнерго.
Кроме поставок из США импорт угля в Украину осуществляется из Польши и Казахстана.
«Таким образом, на сегодняшний день общий объем уже законтрактованного газового угля из Польши, США и Казахстана составил около 0,9 млн тонн», – отмечается в сообщении.
Как ранее сообщали Власти, Россия заблокировала транзит угля для украинских ТЭС из Казахстана.