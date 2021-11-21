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Главная » Украина » Экономика
17:08 21 Ноября 2021 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

США доставили в Украину более 60 тысяч тонн угля

В Украину прибыло первое судно с углем из США и Колумбии.

Прибывшее судно с углем

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

ДТЭК заключил контракт с США о поставке семи судов в углем в Украину. Первое такое судно прибыло в порт Южный, объём первой поставки составил 60,5 тысяч тонн.

Остальные шесть судов с углем прибудут в Украину ориентировочно до конца января 2022 года.

Привезенный уголь будет предназначаться для нужд государственных ТЭС ПАО Центрэнерго.

Кроме поставок из США импорт угля в Украину осуществляется из Польши и Казахстана.

«Таким образом, на сегодняшний день общий объем уже законтрактованного газового угля из Польши, США и Казахстана составил около 0,9 млн тонн», – отмечается в сообщении.

Как ранее сообщали Власти, Россия заблокировала транзит угля для украинских ТЭС из Казахстана.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: США, уголь, судно
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