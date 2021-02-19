Могут быть провокации: в Кремле прокомментировали возможное нападении на Украину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможном вторжении в Украину, заявил, что «следует ожидать провокаций».
Мнение Кремля Песков озвучил ТАСС. Песков не уточнил, о каких провокациях может идти речь.
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«Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют (Россию – ред.) в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооруженные силы через океан. То Есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично», – сказал Песков.
Он также добавил, что попытки деоккупации ОРДЛО могут иметь для Украины «серьезные последствия».
«Украина добивается этого, скорее всего, под прикрытием тех же учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше», – добавил Песков.
Ранее Власти писали, что, по словам главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, Россия готовит военное вторжение в Украину на конец января – начало февраля следующего года.