Могут быть провокации: в Кремле прокомментировали возможное нападении на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможном вторжении в Украину, заявил, что «следует ожидать провокаций».

Песков прокомментировал информацию о возможном вторжении в Украину



Мнение Кремля Песков озвучил ТАСС. Песков не уточнил, о каких провокациях может идти речь.

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«Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют (Россию – ред.) в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооруженные силы через океан. То Есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично», – сказал Песков.

Он также добавил, что попытки деоккупации ОРДЛО могут иметь для Украины «серьезные последствия».

«Украина добивается этого, скорее всего, под прикрытием тех же учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше», – добавил Песков.

Ранее Власти писали, что, по словам главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, Россия готовит военное вторжение в Украину на конец января – начало февраля следующего года.

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Тэги: Россия, Дмитрий Песков