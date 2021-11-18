Главная » Мир » Происшествия
12:10 21 Ноября 2021 9 Комментарии
В Иерусалиме террорист ранил двух гражданских
В Старом городе Иерусалима произошел теракт.
Полиция на месте происшествия
Об этом сообщает местное издание »NEWSru.co.il»
21 ноября около девяти часов утра в Старом городе Иерусалима двое террористов с огнестрельным оружием напали на местных жителей.
Нападение было совершено на Цепной улице (недалеко от Храмовой горы), которая отделяет мусульманский квартал от еврейского.
В результате теракта были ранены двое гражданских, один из которых скончался в больнице.
В ходе задержания нападавшего, один из террористов был застрелен полицейскими. Второго нападавшего продолжают разыскивать.
Как ранее сообщали Власти, в Афганистане в мечети перед молитвой прогремел взрыв.
Тэги: теракт, иерусалим, террорист, нападение
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Грозном в перестрелке с боевиками погибли двое полицейских
28.12.2020 14:48
ТОРАтака на юге Лондона связана с исламизмом
03.02.2020 12:30