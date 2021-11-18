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12:10 21 Ноября 2021 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

В Иерусалиме террорист ранил двух гражданских

В Старом городе Иерусалима произошел теракт.

Полиция на месте происшествия

Об этом сообщает местное издание »NEWSru.co.il»

21 ноября около девяти часов утра в Старом городе Иерусалима двое террористов с огнестрельным оружием напали на местных жителей.

Нападение было совершено на Цепной улице (недалеко от Храмовой горы), которая отделяет мусульманский квартал от еврейского.

В результате теракта были ранены двое гражданских, один из которых скончался в больнице.

В ходе задержания нападавшего, один из террористов был застрелен полицейскими. Второго нападавшего продолжают разыскивать.

Как ранее сообщали Власти, в Афганистане в мечети перед молитвой прогремел взрыв.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: теракт, иерусалим, террорист, нападение
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