В США 9-летняя девочка спасла мать от грабителя и получила награду от полиции

9-летняя Журни Нельсон из Флориды бросилась на грабителя, который хотел отобрать сумочку у ее мамы и отогнала его.

Полицейские вручили девочке медаль и грамоту



Об этом сообщил Fox News. Мужественного ребенка наградили полицейские.

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В Уэст-Палм-Бич Журни и ее мать покупали продукты в супермаркете Sabor Tropical. Когда они вышли на улицу и подошли к своей машине, неизвестный набросился на женщину.

«Мы вышли из магазина, а затем я взглянул на него, а потом снова посмотрела на машину и открыла дверь. А потом, следующее, что я помню, я увидела, как он бежит к моей маме», – рассказала Журни.

Когда мать Журни загружала продукты в машину, подозреваемый набросился на нее и начал яростно тянуть сумочку. Потребовал отпустить ее, намекая, что может достать пистолет.

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Журни побежала к маме, ударила злоумышленника по голове, а затем даже погналась за ним. Подозреваемый сначала скрылся, но позже был опознан как Деметриус Джексон и арестован через два дня.

Журни была награждена отделом полиции медалью и грамотой за свои быстрые действия и отвагу.

Ранее Власти писали, что в Запорожье 12-летняя девочка спасла жизнь матери, у которой остановилось сердце.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: США