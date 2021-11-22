В США 9-летняя девочка спасла мать от грабителя и получила награду от полиции
9-летняя Журни Нельсон из Флориды бросилась на грабителя, который хотел отобрать сумочку у ее мамы и отогнала его.
Об этом сообщил Fox News. Мужественного ребенка наградили полицейские.
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В Уэст-Палм-Бич Журни и ее мать покупали продукты в супермаркете Sabor Tropical. Когда они вышли на улицу и подошли к своей машине, неизвестный набросился на женщину.
«Мы вышли из магазина, а затем я взглянул на него, а потом снова посмотрела на машину и открыла дверь. А потом, следующее, что я помню, я увидела, как он бежит к моей маме», – рассказала Журни.
Когда мать Журни загружала продукты в машину, подозреваемый набросился на нее и начал яростно тянуть сумочку. Потребовал отпустить ее, намекая, что может достать пистолет.
Журни побежала к маме, ударила злоумышленника по голове, а затем даже погналась за ним. Подозреваемый сначала скрылся, но позже был опознан как Деметриус Джексон и арестован через два дня.
Журни была награждена отделом полиции медалью и грамотой за свои быстрые действия и отвагу.
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