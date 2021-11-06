В России на Урале провели автомобильный крестный ход против коронавируса
В России верующие провели автомобильный крестный ход против коронавируса.
Об этом сообщает «ZNAK».
В Краснотурьинске (Россия) местная церковь провела автомобильный крестный ход против коронавируса. В крестном ходе приняло участие около 40 человек на 15 автомобилях.
Верующие разделились и проехали вокруг города с иконами, окропив святой водой въезды Краснотурьинск.
Это уже второй крестных ход против коронавируса, который прошел в Краснотурьинске. Протоиерей Андрей Лимонов объясняет его проведение высоким запросом среди прихожан.
«Потому что есть такая традиция — если случается эпидемия, выходить с иконами, обращаться к Богу и Пресвятой Богородице, чтобы они отвели болезнь», — сказал протоиерей.
За последние сутки в области было зарегистрировано 747 новых случаев заболевания COVID-19 и 36 летальных исходов.
Всего в Свердловской области с начала пандемии коронавирусом заболело более 173 тысячи жителей, а погибло 8129.
С конца октября в регионе действует системы QR-кодов для пропуска в большинство общественных мест.
Как ранее сообщали Власти, крестный ход в Киеве собрал 350 тысяч паломников.