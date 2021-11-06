В России на Урале провели автомобильный крестный ход против коронавируса

В России верующие провели автомобильный крестный ход против коронавируса.

Верующие разделились и проехали вокруг города с иконами, окропив святой водой въезды Краснотурьинск



Об этом сообщает «ZNAK».

В Краснотурьинске (Россия) местная церковь провела автомобильный крестный ход против коронавируса. В крестном ходе приняло участие около 40 человек на 15 автомобилях.

Верующие разделились и проехали вокруг города с иконами, окропив святой водой въезды Краснотурьинск.

Это уже второй крестных ход против коронавируса, который прошел в Краснотурьинске. Протоиерей Андрей Лимонов объясняет его проведение высоким запросом среди прихожан.

«Потому что есть такая традиция — если случается эпидемия, выходить с иконами, обращаться к Богу и Пресвятой Богородице, чтобы они отвели болезнь», — сказал протоиерей.

За последние сутки в области было зарегистрировано 747 новых случаев заболевания COVID-19 и 36 летальных исходов.

Всего в Свердловской области с начала пандемии коронавирусом заболело более 173 тысячи жителей, а погибло 8129.

С конца октября в регионе действует системы QR-кодов для пропуска в большинство общественных мест.

Как ранее сообщали Власти, крестный ход в Киеве собрал 350 тысяч паломников.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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