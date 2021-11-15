В Луцке 15-летний подросток с баллончиком ограбил таксиста

Подросток угрожая перцовым балончиком отобрал мобильный телефон.

В полиции открыли уголовное производство по факту произошедшего, продолжается досудебное расследование



Об этом сообщает полиция Волынской области в субботу, 20 ноября.

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В Луцке на проспекте Президента Грушевского 15-летний подросток ограбил 25-летнего таксиста. Парень угрожая перцовым балончиком отобрал у таксиста iPhone стоимостью более 4 тыс. грн.

Правоохранители оперативно разыскали парня, жителя Луцкого района. Телефон был изъят.

В полиции открыли уголовное производство по факту произошедшего, продолжается досудебное расследование.

Как ранее сообщали Власти, одесский суд приговорил вора к чтению произведений Франко и Толстого.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: подросток, ограбление, таксист, Луцк