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13:34 22 Ноября 2021 10 Комментарии
В Луцке 15-летний подросток с баллончиком ограбил таксиста
Подросток угрожая перцовым балончиком отобрал мобильный телефон.
В полиции открыли уголовное производство по факту произошедшего, продолжается досудебное расследование
Об этом сообщает полиция Волынской области в субботу, 20 ноября.
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В Луцке на проспекте Президента Грушевского 15-летний подросток ограбил 25-летнего таксиста. Парень угрожая перцовым балончиком отобрал у таксиста iPhone стоимостью более 4 тыс. грн.
Правоохранители оперативно разыскали парня, жителя Луцкого района. Телефон был изъят.
В полиции открыли уголовное производство по факту произошедшего, продолжается досудебное расследование.
Как ранее сообщали Власти, одесский суд приговорил вора к чтению произведений Франко и Толстого.
Тэги: подросток, ограбление, таксист, Луцк
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