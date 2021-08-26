Кличко внезапно ушел в отпуск: названа причина

Виталий Кличко взял отпуск за свой счет по семейным обстоятельствам.

Причиной отпуска Кличка стало день рождение дочери мэра



Об этом сообщает «APnews» со ссылкой на распоряжении №1015.

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Мэр Киева Виталий Кличков с понедельника ушел в неоплачиваемый отпуск на пять дней. В документе указанно, что отпуск мэр столицы берез «по семейным обстоятельствам».

«Отбываю в отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью пять календарных дней с 22 по 26 ноября 2021 года по семейным обстоятельствам», – говорится в документе.

Скорей всего причиной отпуска Кличка стало день рождение дочери мэра Елизаветы-Виктории, которое она будет праздновать 24 ноября, ей исполняется 19 лет.

Также сообщается, что отпуск был согласован с президентом Украины и министром развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что Елизавета-Виктория Кличко имеет американское гражданство и проживает в США.

Как ранее сообщали Власти, бывший мэр Киева находится в тяжелом состоянии, у него поражены легкие.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Киев, Кличко, отпуск