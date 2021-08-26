Кличко внезапно ушел в отпуск: названа причина
Виталий Кличко взял отпуск за свой счет по семейным обстоятельствам.
Об этом сообщает «APnews» со ссылкой на распоряжении №1015.
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Мэр Киева Виталий Кличков с понедельника ушел в неоплачиваемый отпуск на пять дней. В документе указанно, что отпуск мэр столицы берез «по семейным обстоятельствам».
«Отбываю в отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью пять календарных дней с 22 по 26 ноября 2021 года по семейным обстоятельствам», – говорится в документе.
Скорей всего причиной отпуска Кличка стало день рождение дочери мэра Елизаветы-Виктории, которое она будет праздновать 24 ноября, ей исполняется 19 лет.
Также сообщается, что отпуск был согласован с президентом Украины и министром развития общин и территорий Украины.
Отмечается, что Елизавета-Виктория Кличко имеет американское гражданство и проживает в США.
Как ранее сообщали Власти, бывший мэр Киева находится в тяжелом состоянии, у него поражены легкие.