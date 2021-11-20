Ермак – агент российских спецслужб под псевдонимом «Тимофеев», – Москаль.
Бывший народный депутат и экс-глава Закарпатской ОГА генерал МВД Геннадий Москаль заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак работает на российские спецслужбы и даже назвал его агентурное имя.
Неожиданное заявление Москаль сделал в эфире ток-шоу «Прямым текстом с Юрием Луценко» на 5 канале. По словам политика, в российской агентурной глава ОП числится как “Тимофеев”.
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«Ну кто еще не знает, кто это сделал? Уже русские в голос говорят, что там ваш Тимофеев делает? Я говорю, какой Тимофей? Ну так это же агентурный псевдоним Ермака в России, Тимофеев», – сказал Москаль.
Ранее Власти сообщали, что финальная часть сложной спецоперации по задержанию “вагнеровцев” была перенесена по указанию президента Украины Владимира Зеленского, которое озвучил делегированный им глава Офиса Андрей Ермак.