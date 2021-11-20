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15:49 22 Ноября 2021 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Ермак – агент российских спецслужб под псевдонимом «Тимофеев», – Москаль.

Бывший народный депутат и экс-глава Закарпатской ОГА генерал МВД Геннадий Москаль заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак работает на российские спецслужбы и даже назвал его агентурное имя.

Москаль сделал неожиданное откровение о Ермаке

Неожиданное заявление Москаль сделал в эфире ток-шоу «Прямым текстом с Юрием Луценко» на 5 канале. По словам политика, в российской агентурной глава ОП числится как “Тимофеев”.

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«Ну кто еще не знает, кто это сделал? Уже русские в голос говорят, что там ваш Тимофеев делает? Я говорю, какой Тимофей? Ну так это же агентурный псевдоним Ермака в России, Тимофеев», – сказал Москаль.

Ранее Власти сообщали, что финальная часть сложной спецоперации по задержанию “вагнеровцев” была перенесена по указанию президента Украины Владимира Зеленского, которое озвучил делегированный им глава Офиса Андрей Ермак.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Геннадий Москаль, Андрей Ермак
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