Ермак – агент российских спецслужб под псевдонимом «Тимофеев», – Москаль.

Бывший народный депутат и экс-глава Закарпатской ОГА генерал МВД Геннадий Москаль заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак работает на российские спецслужбы и даже назвал его агентурное имя.

Москаль сделал неожиданное откровение о Ермаке



Неожиданное заявление Москаль сделал в эфире ток-шоу «Прямым текстом с Юрием Луценко» на 5 канале. По словам политика, в российской агентурной глава ОП числится как “Тимофеев”.

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«Ну кто еще не знает, кто это сделал? Уже русские в голос говорят, что там ваш Тимофеев делает? Я говорю, какой Тимофей? Ну так это же агентурный псевдоним Ермака в России, Тимофеев», – сказал Москаль.

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Ранее Власти сообщали, что финальная часть сложной спецоперации по задержанию “вагнеровцев” была перенесена по указанию президента Украины Владимира Зеленского, которое озвучил делегированный им глава Офиса Андрей Ермак.

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Тэги: Геннадий Москаль, Андрей Ермак