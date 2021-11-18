НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
18:09 22 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Поврежден мозг и внутренние органы: Ясько рассказала о состоянии Саакашвили

Из-за длительной голодовки у экс-президента Грузии обнаружились серьезные проблемы со здоровьем.

Саакашвили в тюремной больнице

Об этом рассказала народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько на своей странице в Fасebook после посещения Михеила Саакашвили в военном госпитале в грузинском Гори.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Так по ее словам, в следствии длительное голодовки у Саакашвили повреждены внутренние органы, а также головной мозг. Кроме того, два месяца пребывания в тюрьме сильно изменили экс-президента Грузии. Ясько отметила, что это уже совершенно другой человек.

Елизавета Ясько попросила призвала сделать все возможное, для освобождения Саакашвили, иначе его состояние станет критическим.

Ранее, врач Георгий Григолия, состояние здоровья Михаила Саакашвили «критическое по многим жизненным показателям». Тогда, по его словам, Саакашвили не требовалась реанимация, но медики рекомендовали госпитализировать его в многопрофильную клинику для полноценного лечения.

Как ранее сообщали Власти:

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: голодовка, больница, здоровье, Михаил Саакашвили
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.11.2021 09:55
Состояние Саакашвили критическое, – независимые медики
ТОР
16.11.2021 09:37
У Саакашвили началась кровавая рвота
ТОР
20.10.2021 08:26
Врачи рекомендуют срочно перевести в больницу голодающего в тюрьме Саакашвили
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com