Поврежден мозг и внутренние органы: Ясько рассказала о состоянии Саакашвили
Из-за длительной голодовки у экс-президента Грузии обнаружились серьезные проблемы со здоровьем.
Об этом рассказала народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько на своей странице в Fасebook после посещения Михеила Саакашвили в военном госпитале в грузинском Гори.
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Так по ее словам, в следствии длительное голодовки у Саакашвили повреждены внутренние органы, а также головной мозг. Кроме того, два месяца пребывания в тюрьме сильно изменили экс-президента Грузии. Ясько отметила, что это уже совершенно другой человек.
Елизавета Ясько попросила призвала сделать все возможное, для освобождения Саакашвили, иначе его состояние станет критическим.
Ранее, врач Георгий Григолия, состояние здоровья Михаила Саакашвили «критическое по многим жизненным показателям». Тогда, по его словам, Саакашвили не требовалась реанимация, но медики рекомендовали госпитализировать его в многопрофильную клинику для полноценного лечения.
Как ранее сообщали Власти:
- Саакашвили потерял сознание и упал, его срочно госпитализировали.
- Саакашвили в тюрьме написал записку, в которой попросил США о помощи.
- Саакашвили прекратил голодовку, его перевезли в военный госпиталь.