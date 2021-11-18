Поврежден мозг и внутренние органы: Ясько рассказала о состоянии Саакашвили

Из-за длительной голодовки у экс-президента Грузии обнаружились серьезные проблемы со здоровьем.

Саакашвили в тюремной больнице



Об этом рассказала народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько на своей странице в Fасebook после посещения Михеила Саакашвили в военном госпитале в грузинском Гори.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Так по ее словам, в следствии длительное голодовки у Саакашвили повреждены внутренние органы, а также головной мозг. Кроме того, два месяца пребывания в тюрьме сильно изменили экс-президента Грузии. Ясько отметила, что это уже совершенно другой человек.

Елизавета Ясько попросила призвала сделать все возможное, для освобождения Саакашвили, иначе его состояние станет критическим.

Ранее, врач Георгий Григолия, состояние здоровья Михаила Саакашвили «критическое по многим жизненным показателям». Тогда, по его словам, Саакашвили не требовалась реанимация, но медики рекомендовали госпитализировать его в многопрофильную клинику для полноценного лечения.

Как ранее сообщали Власти:

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: голодовка, больница, здоровье, Михаил Саакашвили