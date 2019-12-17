В России онкобольная старушка, не дождавшись врачей, сделала сама себе операцию
90-летняя бабушка сама провела себе операцию, не дождалась помощи врачей
Об этом сообщает «Расстрига» в Telegram.
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В Выборге (Россия) 90-летняя пенсионерка страдающая онкологией сама провела себе операцию. У старушки из-за болезни развилось осложнение – в брюшной полости у пенсионерки начала скапливаться жидкость, что причиняло ей сильную боль.
Врачи знали об осложнении, но операцию пришлось отложить – у женщины обнаружили коронавирус.
Чтобы прекратить страдания старушка решила провести себе операцию самостоятельно, сделав надрезы на животе, чтобы выпустить накопившуюся жидкость.
Женщина понимала на какой риск идет, и даже оставила предсмертную записку в случае неудачного хирургического вмешательства.
«Простите меня за мой поступок, но я терпеть больше не могу, мне очень больно», – написала она в записке, оставленной детям и внукам.
Однако самостоятельно проведенная операция не закончилась смертью бабушки – ее удалось спасти. Сейчас она находится в местной больнице под наблюдением врачей.
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