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Главная » Мир » Происшествия
11:28 23 Ноября 2021 Просмотров 40   КомментариевКомментарии

В России онкобольная старушка, не дождавшись врачей, сделала сама себе операцию

90-летняя бабушка сама провела себе операцию, не дождалась помощи врачей

Чтобы прекратить страдания старушка решила провести себе операцию самостоятельно

Об этом сообщает «Расстрига» в Telegram.

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В Выборге (Россия) 90-летняя пенсионерка страдающая онкологией сама провела себе операцию. У старушки из-за болезни развилось осложнение – в брюшной полости у пенсионерки начала скапливаться жидкость, что причиняло ей сильную боль.

Врачи знали об осложнении, но операцию пришлось отложить – у женщины обнаружили коронавирус.

Чтобы прекратить страдания старушка решила провести себе операцию самостоятельно, сделав надрезы на животе, чтобы выпустить накопившуюся жидкость.

Женщина понимала на какой риск идет, и даже оставила предсмертную записку в случае неудачного хирургического вмешательства.

«Простите меня за мой поступок, но я терпеть больше не могу, мне очень больно», – написала она в записке, оставленной детям и внукам.

Оставленная бабушкой записка

Однако самостоятельно проведенная операция не закончилась смертью бабушки – ее удалось спасти. Сейчас она находится в местной больнице под наблюдением врачей.

Как ранее сообщали Власти, в России на Урале провели автомобильный крестный ход против коронавируса.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, операция, пенсионерка
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