Украинцев заставят платить за одноразовые пакеты в супермаркетах: названы цены
В Украине введут официальные цены на бесплатные одноразовые пластиковые пакеты в супермаркетах.
Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров Украины.
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Украинцев хотят заставить платить за бесплатные пакеты в супермаркетах, которые используются в овощных отделах, для сыпучих продуктов и на кассах.
Постановление необходимо принять для внедрения закона об ограничении обращения пластиковых пакетов в Украине. Сейчас постановление находится на стадии рассмотрения, а голосовать за него будут 17 ноября.
Сколько будут стоить пакеты
В постановлении указаны следующие цены:
- Без ручек и боковых складок (в рулонах) – 2 гривны за одну штуку
- Без ручек с боковыми складками или с ручками, но без боковых складок – 2,50 гривны за одну штуку
- С ручками и боковыми складками – 3 гривны за одну штуку
Когда пакеты станут платными
Если постановление примут, то «бесплатные» пакеты станут платными уже в этом году – с 10 декабря 2021 года.
Отмечается, что закон об ограничении обращения пластиковых пакетов вступит в действие в январе 2022 года, а до 1 января 2023 года будут разрешены сверхтонкие пластиковые пакеты для упаковки продуктов.
Пластиковые пакеты планируют заменять пакетами из биоразлагаемых материалов или сумками многоразового использования.
Как ранее сообщали Власти, в Украине хотят запретить пластиковые пакеты и штрафовать до 8500 грн.