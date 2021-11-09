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Главная » Украина » Общество
13:21 23 Ноября 2021 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Украинцев заставят платить за одноразовые пакеты в супермаркетах: названы цены

В Украине введут официальные цены на бесплатные одноразовые пластиковые пакеты в супермаркетах.

Если постановление примут, то

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров Украины.

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Украинцев хотят заставить платить за бесплатные пакеты в супермаркетах, которые используются в овощных отделах, для сыпучих продуктов и на кассах.

Постановление необходимо принять для внедрения закона об ограничении обращения пластиковых пакетов в Украине. Сейчас постановление находится на стадии рассмотрения, а голосовать за него будут 17 ноября.

Сколько будут стоить пакеты

В постановлении указаны следующие цены:

  • Без ручек и боковых складок (в рулонах) – 2 гривны за одну штуку
  • Без ручек с боковыми складками или с ручками, но без боковых складок – 2,50 гривны за одну штуку
  • С ручками и боковыми складками – 3 гривны за одну штуку

Когда пакеты станут платными

Если постановление примут, то «бесплатные» пакеты станут платными уже в этом году – с 10 декабря 2021 года.

Отмечается, что закон об ограничении обращения пластиковых пакетов вступит в действие в январе 2022 года, а до 1 января 2023 года будут разрешены сверхтонкие пластиковые пакеты для упаковки продуктов.

Пластиковые пакеты планируют заменять пакетами из биоразлагаемых материалов или сумками многоразового использования.

Как ранее сообщали Власти, в Украине хотят запретить пластиковые пакеты и штрафовать до 8500 грн.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: цена, экология, пластиковые пакеты, стоимост
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