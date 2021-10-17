NASA отправляет космический корабль для атаки астероида, который приближается к Земле

NASA проверит возможность «отбить» приближающийся к земле астероид.

Целью для теста была выбрана пара астероидов Диморфос и Дидимос



Об этом сообщает «The Guardian».

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24 ноября NASA запустит космический корабль весом 610 килограмм по траектории полета астероида, который будет пролетать на безопасном расстоянии от Земли.

По замыслу сотрудников космического агентства, аппарат должен будет врезаться в астероид и изменить его орбиту, с целью тестирования подобной системы в будущем, в случае реальной угрозы.

Целью для теста была выбрана пара астероидов Диморфос и Дидимос, размер которых составляет 163 метра и 780 метров соответственно. Отмечается, что Диморфос вращается по орбите вокруг Дидимоса, а сама система астероидов вращается вокруг Солнца по безопасной для Земли орбите.

Столкновение аппарата с астероидом Диморфос произойдет между 26 сентября и 1 октября 2022 года. Тогда он будет находиться примерно в 11 миллионах километров от нашей планеты.

Ожидается, что в результате столкновения скорость астероида снизится на 1%, период его вращения вокруг Дидимоса замедлится на несколько минут.

Окончательные выводы об изменении траектории астероида будут сделаны в ноябре 2024 года.

Миссия аппарата NASA крайне важна для человечества. Впервые в истории люди пытаются научится бороться с космическими угрозами, которые ранее приводили к глобальным массовым вымираниям, меняя облик планеты на многие тысячелетия.

Так, например вымирание динозавров связывают именно с падением астероида, который спровоцировал выброс большого количества пыли и мусора в верхние слои атмосферы. Выбросы закрыли солнце и глобально изменили экосистему на планете на продолжительный период, не оставив шанса динозаврам, которые на тот момент царствовали на Земле.

Именно поэтому крайне важно научится не только заранее находить потенциально опасные для Земли астероиды, но и изобрести способ изменениях их курса, уводя дальше от Земли.

Как ранее сообщали Власти, к Земле приближается астероид размером с Эйфелеву башню.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: NASA, астероид, космический аппарат