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Главная » Украина » Общество
13:27 23 Ноября 2021 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Перекрытие моста Патона в Киеве: что на самом деле происходит

Во вторник 23 ноября, в соцсетях разнеслась информация, что в Киеве с 29 ноября якобы на два месяца перекроют мост Патона из-за срочного ремонта.

Моста Патона в Киеве не перекроют

Об этом в Facebook написала депутат Харьковского облсовета Юлия Ковалевская.

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“В ближайшее время Мэрия Киева перекроет мост Патона! Со следующего понедельника, 29 ноября, на 2 месяца планируются срочные ремонтные работы. Сообщается, что мост реально может рухнуть в любой момент, похоронив сотни людей.  Мосту давно нужен капитальный ремонт”, – написала она.

Также она опубликовала карту с рекомендованными маршрутами объезда.

Кроме того, такую же информацию опубликовал в Facebook руководитель Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

По словам политолога, киевлянам уже сейчас пора готовиться к объезду транспортной артерии, до закрытия которой осталось меньше недели. У Кличко уже предложили схему «комфортного объезда».

«Для этого предлагается воспользоваться двумя соседними мостами», — написал Быков.

Фейковая схема объезда "перекрытого" моста Патона

Фейковая схема объезда "перекрытого" моста Патона

Текст обеих публикация частично совпадает, также обе проиллюстрированы одной и той же картинкой с объездными путями.

Однако эту информацию, не проверив, растиражировали ряд ведущих укаринских интернет-изданий.

Однако в коммунальной корпорации “Киевавтодор” журналистам Сегодня эту информацию назвали фейком.

«Это абсолютный фейк. Ни одного правдивого слова в этом сообщении нет. Никаких ограничений на мосту Патона не планируется», – пояснили коммунальщики.

Они также посоветовали обо всех ограничениях в Киеве, в том числе, об ограничении движения на столичных мостах узнавать на сайте КГГА или на официальных телеграмм-каналах и странице «Киевавтодора» в Facebook.

Ранее Власти писали, что в сети появилось видео, как от киевского моста Патона отваливаются куски конструкции.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, фейк, мост патона
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