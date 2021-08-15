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Главная » Украина » Происшествия
14:21 23 Ноября 2021 Просмотров 69   КомментариевКомментарии

Заключенные Винницкой колонии зарабатывали более 100 тыс ежемесячно на доверчивых украинцах

В Украине разоблачили масштабную мошенническую схему, организованную заключенными одной из винницких колоний.

Нелегальный бизнес просуществовал более 3-х месяцев

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В одной из винницких тюрем заключенные организовали масштабную мошенническую схему, на которой зарабатывали около 100 тыс гривен ежемесячно.

Заключенные с помощью «коллег» находящихся на свободе, создавали поддельные сайты известных магазинов и сайтов объявлений. Другие осуществляли обзвон клиентов, и предлагали последним заполнить регистрационную форму для осуществления отправки якобы приобретенного товара. После чего, заключенные получали доступ к реквизитам платежных документов жертв и списывали все средства.

Сотрудники полиции в камере подозреваемых

Нелегальный бизнес просуществовал более 3-х месяцев, жертвами мошенников стали жители большинства регионов страны.

В преступную группы входило около 10 участников, среди которых были заключенные, отбывающие наказание за совершение тяжких преступлений.

В преступную группы входило около 10 участников

Благодаря сообщника, заключенные получали мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и доступ к поддельным сайтам.

Изъятые телефоны

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли черную бухгалтерию, где указывались суммы прибыли, а также мобильные телефон с помощью которых заключенные обзванивали жертв.

Как ранее сообщали Власти, Приватбанк предупредил о новой схеме мошенничества.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: заключенные, мошенничество, тюрьма, Винницкая область
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