НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
14:58 23 Ноября 2021 Просмотров 62   КомментариевКомментарии

В Черном море перевернулась лодка с людьми: есть погибшие

В акватории Черного моря погибло двое рыбаков.

В настоящее время продолжаются поиски третьего мужчины 1967 года рождения тело которого не было найдено

Об этом сообщает ГСЧС Николаевской области.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

22 ноября вблизи острова Березань была обнаружена перевернутая рыбацкая лодка. Рядом с ней в воде были также обнаружены тела двух погибших мужчин, однако по словам очевидца, ранее в лодке тот наблюдал три человека.

Приплывшие на место происшествия спасательные службы изъяли тела погибших мужчин 1949 и 1961 годов рождения и транспортировали их на берег.

В настоящее время продолжаются поиски третьего мужчины 1967 года рождения тело которого не было найдено.

Возможно причиной трагедии на воде стали сильные порывы ветра и плохая видимость на воде.

Как ранее сообщали Власти, под Харьковом утонул автобус с парнем и девушкой.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: жертвы, лодка, ГСЧС, Николаевская область, березань
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
14.11.2021 16:44
В Днепре сгорела квартира, погибли люди
ТОР
06.11.2021 09:07
В Николаевской области произошло смертельное ДТП, погибли дети
ТОР
01.02.2021 12:00
На водоемах Украины за месяц погибли более 50 человек
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Зарево над всем районом: в Киеве на рассвете вспыхнуло офисное здание

09:46 Украина

Полицейские остановили за нарушение авто «слуги народа» Куницкого: адвокат заявил об ущемлении прав

06:19 Украина

Шапка-невидимка стала реальностью – ученые сделали материю невидимой. Фото

04:40 Мир

Американец за 30$ купил картину эпохи Возрождения стоимостью 50 миллионов долларов

20:15 Мир

Рыцари Ахметова: сеть взорвалась мемами из-за фотографии Авакова, Шустера и Комаровского

19:22 Украина

Мы обречены, но есть план: Янукович вдруг обратился к украинцам

13:42 Украина

Мыла окна и поскользнулась: в Харькове девушка сорвалась с 9 этажа

12:08 Украина

Пьяные белорусские пограничники с оружием выпрашивали у поляков сигареты. Видео

11:19 Украина

В Киеве прошел Марш достоинства: Зеленскому дали 10 дней на отставку Ермака

08:27 Украина

В Беларуси массово госпитализируют мигрантов с COVID-19

05:57 Мир

В Грузии критическая ситуация с COVID-19

18:10 Мир

Новости | NetGameSlots.com