В Черном море перевернулась лодка с людьми: есть погибшие

В акватории Черного моря погибло двое рыбаков.

В настоящее время продолжаются поиски третьего мужчины 1967 года рождения тело которого не было найдено



Об этом сообщает ГСЧС Николаевской области.

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22 ноября вблизи острова Березань была обнаружена перевернутая рыбацкая лодка. Рядом с ней в воде были также обнаружены тела двух погибших мужчин, однако по словам очевидца, ранее в лодке тот наблюдал три человека.

Приплывшие на место происшествия спасательные службы изъяли тела погибших мужчин 1949 и 1961 годов рождения и транспортировали их на берег.

В настоящее время продолжаются поиски третьего мужчины 1967 года рождения тело которого не было найдено.

Возможно причиной трагедии на воде стали сильные порывы ветра и плохая видимость на воде.

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Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: жертвы, лодка, ГСЧС, Николаевская область, березань