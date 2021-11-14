В Черном море перевернулась лодка с людьми: есть погибшие
В акватории Черного моря погибло двое рыбаков.
Об этом сообщает ГСЧС Николаевской области.
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22 ноября вблизи острова Березань была обнаружена перевернутая рыбацкая лодка. Рядом с ней в воде были также обнаружены тела двух погибших мужчин, однако по словам очевидца, ранее в лодке тот наблюдал три человека.
Приплывшие на место происшествия спасательные службы изъяли тела погибших мужчин 1949 и 1961 годов рождения и транспортировали их на берег.
В настоящее время продолжаются поиски третьего мужчины 1967 года рождения тело которого не было найдено.
Возможно причиной трагедии на воде стали сильные порывы ветра и плохая видимость на воде.
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