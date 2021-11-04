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Главная » Мир » Происшествия
15:26 23 Ноября 2021 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

В Норвегии разбился учебный самолет, все погибли

В Норвегии потерпел крушение легкий учебный самолет, все, кто был на борту погибли.

Самолет типа Diamond 42 был выпущен не позднее 2020 года

Об этом сообщила норвежская телекомпания NRK со ссылкой на местную полицию. Разбившийся самолет относится к типу Diamond 42.

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Трагедия случилась в районе Тведален в норвежском Ларвике утром во вторник, 23 ноября.

«Надежды найти выживших, к сожалению, нет», – сказал глава отдела полиции в Ларвике Тур Эриксен.

На борту было три человека – инструктор и двое учеников.

Информацию о крушении полиция получила от очевидца. Самолет упал в лесном массиве, и, по данным полиции, его фюзеляж полностью разрушен.

Самолет упал в лесной массив

Самолет упал в лесной массив

Ранее Власти сообщали, что в Иркутской области (Россия) вблизи села Пивовариха разбился транспортный самолет Ан-12, который следовал из Якутска в Иркутск.

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Тэги: Норвегия, авиакатастрофа
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