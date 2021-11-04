В Норвегии разбился учебный самолет, все погибли
В Норвегии потерпел крушение легкий учебный самолет, все, кто был на борту погибли.
Об этом сообщила норвежская телекомпания NRK со ссылкой на местную полицию. Разбившийся самолет относится к типу Diamond 42.
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Трагедия случилась в районе Тведален в норвежском Ларвике утром во вторник, 23 ноября.
«Надежды найти выживших, к сожалению, нет», – сказал глава отдела полиции в Ларвике Тур Эриксен.
На борту было три человека – инструктор и двое учеников.
Информацию о крушении полиция получила от очевидца. Самолет упал в лесном массиве, и, по данным полиции, его фюзеляж полностью разрушен.
Ранее Власти сообщали, что в Иркутской области (Россия) вблизи села Пивовариха разбился транспортный самолет Ан-12, который следовал из Якутска в Иркутск.