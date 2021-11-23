Николай Тищенко в Харькове проконтролировал объединение Элетротяжмаша и Турбоатома

Заместитель главы фракции «Слуга Народа», глава межфракционного депутатского объединения «Энергоэффективная Украина» Николай Тищенко вместе с командой депутатов посетил стратегическое предприятие Харькова «Украинские энергетические машины».

В ходе визита он заявил, что спасти два промышленных гиганта «Турбоатом» и «Электротяжмаш», объединив их в единое акционерное общество «Укрэнергомашины», удалось благодаря инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, работе МФО «Энергоэффективная Украина» и совместной работе депутатов.

«Это большая победа для всей Украины. Потому что мы сохранили рабочие места, зарплаты и главное контракты. Когда говорят, что государство не умеет пользоваться своим имуществом – это не правда. «Украинские энергетические машины» тому пример. Чистый доход от реализации продукции в текущем году ожидается на уровне 2 млрд 91 млн грн. Речь идет о производстве и отгрузке 15 единиц энергетического оборудования», – отметил глава МФО Николай Тищенко.

В ходе визита депутаты также ознакомились с производственными мощностями цехов предприятия, пообщались с работниками. Также депутатам продемонстрировали процесс заливки заготовок деталей турбины для Днестровской гидроаккумулирующей электростанции.

В завершении Тищенко добавил, что «Украинские энергетические машины» – это пример высококвалифицированной и слаженной работы.

«После укрепления сотрудничества между нашим межфракционным депутатским объединением «Энергоэффективная Украина» и акционерным обществом «Укрэнергомашины» мы и дальше будем продолжать поддерживать и развивать промышленность Украины, особенно в вопросах энергоэффективности», – резюмировал замглавы фракции «Слуга Народа».