До конца зимы все вакцинируются, переболеют или умрут, – министр здравоохранения Германии
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что к концу зимы с коронавирусом так или иначе столкнется наверняка каждый житель страны.
Об этом сообщила «Европейская правда». Чиновник участвовал в дискуссии по вакцинации усиливающими дозами и выборе вакцин.
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«Наверное, каждый в Германии до конца этой зимы либо будет привит, либо переболеет, либо умрет», – сказал Шпан.
Министерство в письме федеральным землям сообщило, что заказы на вакцину Pfizer-BioNTech, которая является наиболее популярной, на ближайшее время ограничат, вместо этого готовы предложить больше Moderna, чтобы имеющиеся дозы не пропали.
Это решение попало под критику из-за возможного уменьшения темпов вакцинации. Сейчас на Pfizer-BioNTech приходится 90% заказов.
Шпан на это ответил, что и Moderna является «хорошей, безопасной и очень эффективной вакциной», отметив, что «BioNTech – это как Mercedes, а Moderna как Rolls-Royce».
Семидневный показатель заражений в Германии продолжает расти и достиг нового максимума, 386,5 на 100 000 населения.
В Саксонии, на первом месте по размаху эпидемии, он составляет уже 960,7.
Как ранее Сообщали Власти, в минувшую среду 17 ноября, Германия сообщила о 52826 новых случаях инфицирования за сутки – это на треть больше, чем неделю назад, и это является еще одним рекордом.