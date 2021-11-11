До конца зимы все вакцинируются, переболеют или умрут, – министр здравоохранения Германии

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что к концу зимы с коронавирусом так или иначе столкнется наверняка каждый житель страны.

Йенс Шпан дал лаконичный прогноз развития ситуации с COVID-19



Об этом сообщила «Европейская правда». Чиновник участвовал в дискуссии по вакцинации усиливающими дозами и выборе вакцин.

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«Наверное, каждый в Германии до конца этой зимы либо будет привит, либо переболеет, либо умрет», – сказал Шпан.

Министерство в письме федеральным землям сообщило, что заказы на вакцину Pfizer-BioNTech, которая является наиболее популярной, на ближайшее время ограничат, вместо этого готовы предложить больше Moderna, чтобы имеющиеся дозы не пропали.

Это решение попало под критику из-за возможного уменьшения темпов вакцинации. Сейчас на Pfizer-BioNTech приходится 90% заказов.

Шпан на это ответил, что и Moderna является «хорошей, безопасной и очень эффективной вакциной», отметив, что «BioNTech – это как Mercedes, а Moderna как Rolls-Royce».

Семидневный показатель заражений в Германии продолжает расти и достиг нового максимума, 386,5 на 100 000 населения.

В Саксонии, на первом месте по размаху эпидемии, он составляет уже 960,7.

Как ранее Сообщали Власти, в минувшую среду 17 ноября, Германия сообщила о 52826 новых случаях инфицирования за сутки – это на треть больше, чем неделю назад, и это является еще одним рекордом.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Германия, covid-19