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Главная » Украина » Происшествия
17:38 23 Ноября 2021 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

В Бердянске от ботулизма умер мужчина: в городе проверяют торговцев рыбой

В Бердянске зарегистрировали заражение ботулизм.

На рынках Бердянского района анонсированы проверки

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области.

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Так, на прошлой неделе в Бердянске от ботулизма скончался мужчина, его жена продолжает лечения. Ранее супружеская пара употребляла вяленую рыбу, купленную на центральном рынке Бердянска.

При исследовании образцов, в рыбе и в крови пострадавших был обнаружен ботулотоксин типа “Е”.

На рынках Бердянского района анонсированы проверки. У предпринимателей проверяются документы безопасности рыбной продукции, а также условия ее реализации.

Специалистами проводится санитарно-профилактическая работа по профилактике пищевых отравлений.

Как ранее сообщали Власти, в Запорожской области массовое отравление в детсаду.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: смерть, Бердянск, ботулизм
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