В Бердянске от ботулизма умер мужчина: в городе проверяют торговцев рыбой
В Бердянске зарегистрировали заражение ботулизм.
Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области.
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Так, на прошлой неделе в Бердянске от ботулизма скончался мужчина, его жена продолжает лечения. Ранее супружеская пара употребляла вяленую рыбу, купленную на центральном рынке Бердянска.
При исследовании образцов, в рыбе и в крови пострадавших был обнаружен ботулотоксин типа “Е”.
На рынках Бердянского района анонсированы проверки. У предпринимателей проверяются документы безопасности рыбной продукции, а также условия ее реализации.
Специалистами проводится санитарно-профилактическая работа по профилактике пищевых отравлений.
Как ранее сообщали Власти, в Запорожской области массовое отравление в детсаду.