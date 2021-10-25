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Главная » Украина » Общество
17:46 23 Ноября 2021 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

В Киеве из-за футбола ограничат работу метро

Киевское метро изменит время работы из-за футбольного матча.

Ограничения вводятся для избежания массового скопления пассажиров на платформах станций

Об этом сообщает Киевский метрополитен в Facebook.

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Сегодня, 23 ноября в 19:45 в Киеве состоится футбольный матч на НСК «Олимпийский» между командами «Динамо» (Киев) и «Бавария» (Мюнхен).

В связи с этим, перед началом игры возможно закрытие на вход станции Олимпийская. После завершения матча возможно закрытие на вход станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.

Ограничения вводятся для избежания массового скопления пассажиров на платформах станций.

Как ранее сообщали Власти, в киевском метро умерла женщина.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: футбол, Киев, метро
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