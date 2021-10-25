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17:46 23 Ноября 2021 9 Комментарии
В Киеве из-за футбола ограничат работу метро
Киевское метро изменит время работы из-за футбольного матча.
Ограничения вводятся для избежания массового скопления пассажиров на платформах станций
Об этом сообщает Киевский метрополитен в Facebook.
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Сегодня, 23 ноября в 19:45 в Киеве состоится футбольный матч на НСК «Олимпийский» между командами «Динамо» (Киев) и «Бавария» (Мюнхен).
В связи с этим, перед началом игры возможно закрытие на вход станции Олимпийская. После завершения матча возможно закрытие на вход станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.
Ограничения вводятся для избежания массового скопления пассажиров на платформах станций.
Как ранее сообщали Власти, в киевском метро умерла женщина.
Тэги: футбол, Киев, метро
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