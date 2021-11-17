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Главная » Украина » Общество
06:29 24 Ноября 2021 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Минобразования не лишало Киву ученой степени: ее вообще не было

В Министерстве образования и науки сообщили, что не лишали народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву степени кандидата наук, потому что и не присуждали.

У Кивы никогда не было ученой степени

Об этом сообщили Радио Свобода в министерстве образования и науки.

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«По состоянию на 23.11.2021 года Киви Илье Владимировичу не присуждена научная степень кандидата наук по государственному управлению», – сказано в ответе Минобразования на запрос журналистов.

Напомним, решение о присвоении научной степени принимают в аттестационной комиссии Минобразования по результатам успешной защиты диссертации.

Ранее Власти писали, что комиссия министерства образования лишила народного депутата Илью Киву звания кандидата наук. Об этом заявил сам нардеп.

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Тэги: минобразования, Илья Кива
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