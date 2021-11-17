Минобразования не лишало Киву ученой степени: ее вообще не было

В Министерстве образования и науки сообщили, что не лишали народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву степени кандидата наук, потому что и не присуждали.

У Кивы никогда не было ученой степени



Об этом сообщили Радио Свобода в министерстве образования и науки.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

«По состоянию на 23.11.2021 года Киви Илье Владимировичу не присуждена научная степень кандидата наук по государственному управлению», – сказано в ответе Минобразования на запрос журналистов.

Напомним, решение о присвоении научной степени принимают в аттестационной комиссии Минобразования по результатам успешной защиты диссертации.

Ранее Власти писали, что комиссия министерства образования лишила народного депутата Илью Киву звания кандидата наук. Об этом заявил сам нардеп.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: минобразования, Илья Кива