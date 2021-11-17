Хвалил мир Свинки Пеппы и подражал реву автомобиля: выступление Бориса Джонсона озадачило англичан

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 22 ноября, выступая с речью к Конфедерации британской промышленности (CBI), хвалил мир Свинки Пеппы, подражал реву автомобиля и сравнил себя с Моисеем

Речь Бориса Джонсона вызвала тревогу



Об этом сообщает The Guardian. Медики премьера отметили, что, несмотря на простуду, он физически здоров, полностью осознает, что делает, и сфокусирован на работе.

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Во время выступления перед представителями бизнеса Джонсон около 20 секунд перелистывал бумаги, несколько раз повторив «прошу прощения».

Джонсон объявил об изменении норм строительства и о том, что со следующего года во всех новых домах и зданиях должны быть установлены пункты подзарядки для электромобилей.

При этом премьер уделил много времени рассказу о своей недавней поездке в парк аттракционов Peppa Pig World (Мир Свинки Пеппы). Он отметил, что «истинным двигателем роста является не правительство», а частный бизнес, и что идея мультсериала Свинка Пеппа, который сейчас стоит 6 млрд фунтов стерлингов, была гениальной. По мнению Джонсона, «ни одно правительство в мире… не придумало бы Пеппу».

«Вчера я побывал в Мире Свинки Пеппы и всем советую. Поднимите руки, кто был в Мире Свинки Пеппы! Мне понравилось. Мир Свинки Пеппы — это мое место. Там очень безопасные улицы, дисциплина в школах, упор на новые системы общественного транспорта», — заявил Джонсон.

Он также объяснил, что «настоящий урок», который усвоил во время визита, заключался в том, что популярность главного героя, который, по его словам, напоминал «фен в стиле Пикассо», была свидетельством «силы британского творчества».

Также премьер подражал реву автомобильного двигателя и сравнил себя с Моисеем из-за плана помочь бизнесу инвестировать в борьбу с изменениями климата.

Речь Джонсона раскритиковали некоторые бизнесмены, которые присутствовали в аудитории, профсоюз GMB назвал ее «чушью», а партия лейбористов — «сумбурной». Теневой канцлер Рэйчел Ривз сказала, что «никто не смеялся, потому что шутка уже не смешная».



Ранее Власти писали, что Борис Джонсон в своей речи на банкете в Гилдхолле заявил, что Западу скоро предстоит выбирать – закупать энергоносители у России или поддерживать Украину.

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