НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
07:22 24 Ноября 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Хвалил мир Свинки Пеппы и подражал реву автомобиля: выступление Бориса Джонсона озадачило англичан

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 22 ноября, выступая с речью к Конфедерации британской промышленности (CBI), хвалил мир Свинки Пеппы, подражал реву автомобиля и сравнил себя с Моисеем

Речь Бориса Джонсона вызвала тревогу

Об этом сообщает The Guardian. Медики премьера отметили, что, несмотря на простуду, он физически здоров, полностью осознает, что делает, и сфокусирован на работе.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Во время выступления перед представителями бизнеса Джонсон около 20 секунд перелистывал бумаги, несколько раз повторив «прошу прощения».

Джонсон объявил об изменении норм строительства и о том, что со следующего года во всех новых домах и зданиях должны быть установлены пункты подзарядки для электромобилей.

При этом премьер уделил много времени рассказу о своей недавней поездке в парк аттракционов Peppa Pig World (Мир Свинки Пеппы). Он отметил, что «истинным двигателем роста является не правительство», а частный бизнес, и что идея мультсериала Свинка Пеппа, который сейчас стоит 6 млрд фунтов стерлингов, была гениальной. По мнению Джонсона, «ни одно правительство в мире… не придумало бы Пеппу».

«Вчера я побывал в Мире Свинки Пеппы и всем советую. Поднимите руки, кто был в Мире Свинки Пеппы! Мне понравилось. Мир Свинки Пеппы — это мое место. Там очень безопасные улицы, дисциплина в школах, упор на новые системы общественного транспорта», — заявил Джонсон.

Он также объяснил, что «настоящий урок», который усвоил во время визита, заключался в том, что популярность главного героя, который, по его словам, напоминал «фен в стиле Пикассо», была свидетельством «силы британского творчества».

Также премьер подражал реву автомобильного двигателя и сравнил себя с Моисеем из-за плана помочь бизнесу инвестировать в борьбу с изменениями климата.

Речь Джонсона раскритиковали некоторые бизнесмены, которые присутствовали в аудитории, профсоюз GMB назвал ее «чушью», а партия лейбористов — «сумбурной». Теневой канцлер Рэйчел Ривз сказала, что «никто не смеялся, потому что шутка уже не смешная».


Ранее Власти писали, что Борис Джонсон в своей речи на банкете в Гилдхолле заявил, что Западу скоро предстоит выбирать – закупать энергоносители у России или поддерживать Украину.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Великобритания, борис джонсон
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
17.11.2021 21:22
Быстро дорожает бензин, электричество и еда: инфляция в Великобритании побила десятилетний рекорд
ТОР
17.11.2021 09:56
В ночных клубах неизвестные колют девушек шприцами: они потом ничего не помнят
ТОР
24.06.2019 15:12
Российские тролли распространяли фейки о покушении на Бориса Джонсона
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Зарево над всем районом: в Киеве на рассвете вспыхнуло офисное здание

09:46 Украина

В Болгарии разбился и загорелся автобус: 45 погибших, в том числе дети

07:13 Мир

Полицейские остановили за нарушение авто «слуги народа» Куницкого: адвокат заявил об ущемлении прав

06:19 Украина

Шапка-невидимка стала реальностью – ученые сделали материю невидимой. Фото

04:40 Мир

Американец за 30$ купил картину эпохи Возрождения стоимостью 50 миллионов долларов

20:15 Мир

Рыцари Ахметова: сеть взорвалась мемами из-за фотографии Авакова, Шустера и Комаровского

19:22 Украина

Мы обречены, но есть план: Янукович вдруг обратился к украинцам

13:42 Украина

В Киеве вспыхнул пожар в новостройке в ЖК «Нивки Парк»

12:12 Украина

Мыла окна и поскользнулась: в Харькове девушка сорвалась с 9 этажа

12:08 Украина

Пьяные белорусские пограничники с оружием выпрашивали у поляков сигареты. Видео

11:19 Украина

В Киеве прошел Марш достоинства: Зеленскому дали 10 дней на отставку Ермака

08:27 Украина

Новости | NetGameSlots.com