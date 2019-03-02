Пока оформляли ДТП: в Киеве в полицейскую машину влетел внедорожник

В Киеве приехавшие на место оформления ДТП попали в аналогичную аварию.

Все участники происшествия отделались сильным испугом



Об этом сообщает «dtp.kiev.ua» в Telegram.

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В Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП – «Hyundai» разворачивался в разрешенном месте, когда в него врезался «Ford».

Прибывшие на место ДТП полицейские попали в аналогичную ситуацию – остановившись на месте для разворота, авто полицейских на большой скорости протаранил внедорожник.

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Как выяснилось позже, водитель внедорожника не заметил проблесковых маячков на автомобиле полиции.

К счастью в двойном ДТП пострадавших нет, все участники происшествия отделались сильным испугом. Виновников аварий будут устанавливать правоохранители.

Как ранее сообщали Власти, в Харькове авто насмерть сбило полицейского.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Киев, дтп, полиция, двойное дтп