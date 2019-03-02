Пока оформляли ДТП: в Киеве в полицейскую машину влетел внедорожник
В Киеве приехавшие на место оформления ДТП попали в аналогичную аварию.
Об этом сообщает «dtp.kiev.ua» в Telegram.
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В Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП – «Hyundai» разворачивался в разрешенном месте, когда в него врезался «Ford».
Прибывшие на место ДТП полицейские попали в аналогичную ситуацию – остановившись на месте для разворота, авто полицейских на большой скорости протаранил внедорожник.
Как выяснилось позже, водитель внедорожника не заметил проблесковых маячков на автомобиле полиции.
К счастью в двойном ДТП пострадавших нет, все участники происшествия отделались сильным испугом. Виновников аварий будут устанавливать правоохранители.
Как ранее сообщали Власти, в Харькове авто насмерть сбило полицейского.