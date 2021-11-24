Как делать ставки на хоккей — стратегия и тактика

Хоккей является динамичным игровым видом спорта, пользующимся популярностью среди беттеров. В хоккейных матчах происходит множество событий, на которые можно заключить пари. Но как делать ставки на хоккей и быть в плюсе?

Хоккей является динамичным игровым видом спорта, пользующимся популярностью среди беттеров. В хоккейных матчах происходит множество событий, на которые можно заключить пари. Но как делать ставки на хоккей и быть в плюсе? Расскажем об особенностях, стратегиях и секретах ставок на хоккей в этой статье.

Особенности ставок на хоккей

Из-за более крупных счетов в матчах, если сравнивать с футболом, результаты хоккейных игр более непредсказуемые.

Большинство ставок принимается на основное время встречи, без учета овертайма. При этом дополнительное время в матчах случается довольно часто.

В разгар чемпионата матчи проходят часто, по несколько игр за неделю. Это позволяет лучше оценивать текущее состояние команд и отдельных игроков.

В хоккее не редки волевые победы, когда одна из команд отыгрывается со счета 0:2 или 0:3. Имея опыт ставок на этот вид спорта, можно заигрывать высокие коэффициенты и получать большую прибыль.

В большинстве контор невысокие лимиты ставок на хоккей, а маржа может быть довольно большой. Это затрудняет задачу для беттера в построении успешной стратегии ставок.

Руководство по ставкам на хоккей

Чтобы начать делать ставки на хоккей, необходимо выбрать букмекерскую контору и зарегистрироваться в ней.

Следующий шаг – подтверждение личности, что делается через ЦУПИС. Затем надо внести депозит на счет и можно приступать к подбору событий для ставок, анализируя предстоящие матчи. Букмекеры максимально упростили для игроков все эти этапы, поэтому начать заключать пари на хоккейные матчи не сложно.

Вам необходимо выбрать букмекера.

Следует определиться с размером ставок и общим банком для игры.

Тщательно проанализировать предстоящие матчи и выбрать наиболее предсказуемое событие с хорошим коэффициентом из линии.

Выбор букмекера и регистрация

Размер вашей потенциальной прибыли от хоккейных пари во многом зависит от выбора букмекерской конторы. Выбирая букмекера, следует обращать внимание на несколько факторов.

Выбирайте легальную букмекерскую контору Лига Ставок с хорошей репутацией, чтобы в будущем не возникло проблем с выводом выигрыша и с доступом на сайт букмекера.

Обращайте внимание на роспись матчей. Чем большей ставок на отдельные игры предлагает сделать контора, тем выше шансы подобрать выигрышное пари.

Величина коэффициентов имеет значение. В некоторых букмекерских конторах котировки на хоккей даются более высокие, если сравнивать с другими конторами.

Сразу узнайте, какие лимиты ставок на хоккей в букмекерской конторе, чтобы существующие ограничения не стали для вас неожиданностью в процессе игры.

Удобство использования сайта букмекера также является важным фактором, следует учитывать и этот момент.

Сама регистрация в Лига Ставок не представляет сложности. Но необходима идентификация игрока, которую можно пройти через Первый ЦУПИС с привязкой аккаунта к номеру телефона и оплатой взноса в размере 100 рублей в любом салоне «Евросети». Если букмекер сотрудничает с ЦУПИС от «Киви Банка», тогда для ставок потребуется идентифицированный QIWI-кошелек. Соответствующую процедуру также можно сделать в салоне «Евросети», взяв с собой паспорт.