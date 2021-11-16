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19:24 24 Ноября 2021 Просмотров 225   КомментариевКомментарии

Ослепит ракеты, самолеты и корабли: Россия пригрозила НАТО сбить 32 спутника альянса

Россия предупредила, что может уничтожить 32 спутника НАТО с помощью своей новой противоспутниковой ракеты “Нудоль”, что сделает западные ракеты с GPS-наведением бесполезными, в случае обострения ситуации с Украиной.

Россия пригрозила ослепить ракеты и корабли НАТО

Об этом сообщила Daily Mail. В программе на государственном российском телеканале пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что уничтожение спутников НАТО «ослепит все их ракеты, самолеты и корабли, не говоря уже о сухопутных войсках».

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На прошлой неделе технология ASAT была испытана на старом советском спутнике, в результате чего его осколки полетели к Международной космической станции (МКС) и вызвали возмущение со стороны NASA и Вашингтона. Российское государственное телевидение заявило, что это был предупредительный выстрел в сторону Запада.

Угроза возникла после того, как  президент России Владимир Путин направил более 94 тысяч военнослужащих к границе с Украиной, и это вызвало опасения по поводу военного вторжения, которое затмило бы аннексию Крыма в 2014 году.

Белый дом в понедельник заявил, что у него «серьезные опасения» по поводу наращивания Москвой военной техники вдоль границы, включая танки и ракетные батареи, а также по поводу постоянных угроз Киеву.

«Мы по-прежнему серьезно озабочены военной деятельностью России и жесткой риторикой в ​​отношении Украины и призываем Москву снизить напряженность», – заявила пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки.

Но служба внешней разведки СВР Кремля обвинила Вашингтон в разжигании «истерии», отвергнув заявления о том, что у России было какое-либо намерение начать вторжение.

Как сообщали Власти, 16 ноября российские военные подтвердили проведение испытаний противоспутникового оружия и поражение на орбите советского спутника «Целина-Д».

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Россия, НАТО, оружие, спутник
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