В Украине расширили перечень препаратов для лечения COVID-19

В Украине расширен список медикаментов, применяемых для лечения COVID-19.

Препарат "Молнупиравир"



Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в своем Telegram-канале.

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Речь идет о «Молнупиравире» и «Ритонавире». Их использование утвердил Кабинет Министров во время заседания 24 ноября.

По словам премьер-министра, это позволит оперативней осуществлять поставки новых противокоронавирусных препаратов в Украину, находящихся на финальных стадиях исследований.

Денис Шмигаль отметил, что производители медикаментов зачастую заранее договариваются с правительствами других стран по поводу поставок препаратов, что не редко приводит к дефициту.

Решение правительства об утверждение указанных медикаментов позволит этого избежать.

Как ранее сообщали Власти, в Украине ввели обязательное сканирование QR-кода COVID-сертификата.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: коронавирус, Ритонавир, Молнупиравир, Денис Шмигаль