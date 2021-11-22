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Главная » Украина » Политика
16:31 24 Ноября 2021 Просмотров 78   КомментариевКомментарии

В Украине расширили перечень препаратов для лечения COVID-19

В Украине расширен список медикаментов, применяемых для лечения COVID-19.

Препарат "Молнупиравир"

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в своем Telegram-канале.

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Речь идет о «Молнупиравире» и «Ритонавире». Их использование утвердил Кабинет Министров во время заседания 24 ноября.

По словам премьер-министра, это позволит оперативней осуществлять поставки новых противокоронавирусных препаратов в Украину, находящихся на финальных стадиях исследований.

Денис Шмигаль отметил, что производители медикаментов зачастую заранее договариваются с правительствами других стран по поводу поставок препаратов, что не редко приводит к дефициту.

Решение правительства об утверждение указанных медикаментов позволит этого избежать.

Как ранее сообщали Власти, в Украине ввели обязательное сканирование QR-кода COVID-сертификата.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: коронавирус, Ритонавир, Молнупиравир, Денис Шмигаль
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