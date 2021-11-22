В Украине расширили перечень препаратов для лечения COVID-19
В Украине расширен список медикаментов, применяемых для лечения COVID-19.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в своем Telegram-канале.
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Речь идет о «Молнупиравире» и «Ритонавире». Их использование утвердил Кабинет Министров во время заседания 24 ноября.
По словам премьер-министра, это позволит оперативней осуществлять поставки новых противокоронавирусных препаратов в Украину, находящихся на финальных стадиях исследований.
Денис Шмигаль отметил, что производители медикаментов зачастую заранее договариваются с правительствами других стран по поводу поставок препаратов, что не редко приводит к дефициту.
Решение правительства об утверждение указанных медикаментов позволит этого избежать.
Как ранее сообщали Власти, в Украине ввели обязательное сканирование QR-кода COVID-сертификата.