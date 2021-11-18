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Главная » Украина » Происшествия
17:14 24 Ноября 2021 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

В Винницкой области в авиационной части выявили российского шпиона

Чиновник одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ собирал секретную информацию для российских спецслужб.

Злоумышленник собирал секретные сведения о системах защиты украинских оборонных объектов

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В Винницкой области украинские спецслужбы разоблачили шпиона российских спецслужб – чиновника одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ.

Злоумышленник на рабочем месте скрытно собирал секретные сведения о системах защиты украинских оборонных объектов, в том числе и подразделений боевой авиации. Полученные данные чиновник хранил у себя дома.

В ходе расследования установлено, что ранее двое родственников чиновника обрели гражданство РФ и с 2017 проживали на территории оккупированного Крыма.

Один из родственников чиновника скрыл этот факт при поступлении в одно из высших учебных заведений ВСУ. После обнародования данной информации родственник чиновника был исключен из военного ВУЗа.

Российский паспорт родственника задержанного

По данным фактам в СБУ открыто уголовное производство, продолжается расследование. Проверяется факт сотрудничества чиновника с российскими спецслужбами.

Как ранее сообщали Власти, на Харьковщине задержали российского шпиона под прикрытием.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: СБУ, шпион, рф, задержание
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