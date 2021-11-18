В Винницкой области в авиационной части выявили российского шпиона
Чиновник одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ собирал секретную информацию для российских спецслужб.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
В Винницкой области украинские спецслужбы разоблачили шпиона российских спецслужб – чиновника одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ.
Злоумышленник на рабочем месте скрытно собирал секретные сведения о системах защиты украинских оборонных объектов, в том числе и подразделений боевой авиации. Полученные данные чиновник хранил у себя дома.
В ходе расследования установлено, что ранее двое родственников чиновника обрели гражданство РФ и с 2017 проживали на территории оккупированного Крыма.
Один из родственников чиновника скрыл этот факт при поступлении в одно из высших учебных заведений ВСУ. После обнародования данной информации родственник чиновника был исключен из военного ВУЗа.
По данным фактам в СБУ открыто уголовное производство, продолжается расследование. Проверяется факт сотрудничества чиновника с российскими спецслужбами.
Как ранее сообщали Власти, на Харьковщине задержали российского шпиона под прикрытием.