Куницкого оштрафовали за нарушение ПДД в Харькове: он не явился на рассмотрение дела

Полиция вынесла постановление о наложении штрафа в размере 340 гривен на народного депутата от “Слуги народа” Александра Куницкого за нарушение ПДД на ул. Сумской в Харькове.

Куницкого оштрафовали на 340 гривен



Об этом сообщило Суспiльне со ссылкой на представителя патрульной полиции Харьковщины Дмитрия Гайдука. На уплату штрафа у водителя есть 15 суток, на обжалование постановления – 10 суток.

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Дело о нарушении водителем Porsche Panamera ПДД на улице Сумской, 2 рассмотрели 23 ноября. Патрульные наложили штраф по ч. 1 ст. 122 Кодекса об админнарушении на водителя Panamera за нарушение требования дорожного знака 5.16 (направления движения по полосам).

«Чтобы привлечь к ответственности лицо, патрульный полицейский должен провести рассмотрение дела об административном правонарушении и установить все обстоятельства и виновность личности. Водитель на момент остановки транспортного средства попросил о переносе, потому что хотел воспользоваться юридической помощью — такая процедура есть, ее применяют полицейские» согласно закону», – объяснил Гайдук.

Он также уточнил, что патрульный полицейский удовлетворил ходатайство водителя о переносе рассмотрения. Однако на назначенное время ни Куницкий, ни его представитель не явились. Дело было рассмотрено без них.

Как сообщали Власти, в Харькове 22 ноября патрульные полицейские остановили за нарушение требований дорожного знака автомобиль Porsche Panamera народного депутата от “Слуги народа” Александра Куницкого.

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Тэги: Харьков, пдд, Александр Куницкий