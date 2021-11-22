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17:42 24 Ноября 2021 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

QR-коды от Единой России: СНБО отреагировал на марш антивакцинаторов

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили о российском следе в марше антивакцинаторов, который прошел в Киеве 24 ноября.

QR-коды на плакатах вели на сайт "Единой России"

Об этом сообщила пресс-служба СНБО Украины. Там заявили, что  акция направлена на максимальное уменьшение уровня вакцинации в Украине.

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«Центром противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, как сообщалось ранее, была обнаружена российская информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины», – сказано в сообщении.

В СНБО также подчеркнули, что зафиксировали особую активность в социальных сетях и мессенджерах, а также Telegram-каналах, где распространялись сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации.

«Подтверждением реализации специальных информационных антивакцинных мероприятий со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которого на плакатах «Стоп QR-код» разместили QR-код, дающий переход на веб-сайт российской политической партии «Единая Россия», – отметили в ведомстве.

Ранее Власти писали, что в среду, 24 ноября, ряд улиц в центре Киева будет перекрыт с 10:30 до 17:00 в связи с акцией протеста антивакцинаторов.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: снбо, акция протеста, антивакцинаторы
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