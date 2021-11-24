Странные вещи происходят в мире: пчелы отрастили зубы и пристрастились к мясу

Это безумие…Обычно пчелы не едят мясо.

Сырые куриные приманки, привлекающие пчел-стервятников в Коста-Рике



Один из видов пчел, обитающих в тропиках, развил способность делать это, по-видимому, из-за интенсивной конкуренции за нектар. Это вид пчел отрастил дополнительный зуб для кусания плоти и кишечный тракт, который больше напоминает кишечник стервятников, чем других пчел.

«Это единственные пчелы в мире, которые эволюционировали, чтобы использовать источники пищи, не производимые растениями, что является довольно заметным изменением в диетических привычках», – сказал энтомолог из Калифорнийского университета в Риверсайде Дуг Янега.

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Пчелы, шмели и пчелы без жала имеют кишечник, в котором обитают одни и те же пять основных микробов. «В отличие от людей, у которых кишечник меняется с каждым приемом пищи, большинство видов пчел сохранили эти бактерии на протяжении примерно 80 миллионов лет эволюции», – сказала Джессика Маккаро, докторант энтомологии UCR.

Учитывая радикальные изменения в выборе продуктов питания, группа ученых из UCR задалась вопросом, отличаются ли кишечные бактерии пчел-стервятников от бактерий типичных пчел-вегетарианцев. По данным исследования, опубликованного сегодня в журнале mBio Американского общества микробиологов, они сильно различались.

Чтобы отследить эти изменения, исследователи отправились в Коста-Рику, где, как известно, обитают эти пчелы. Они ставили приманки – свежие кусочки сырого цыпленка, подвешенные к веткам и намазанные вазелином, чтобы отпугнуть муравьев. Эти приманки успешно привлекли пчел-стервятников. У обычных пчел на задних лапах есть корзины для сбора пыльцы и пчелы, питающиеся падалью, использовали те же конструкции для сбора приманки.

«У них были маленькие куриные корзинки», – сказал Куинн Макфредерик, энтомолог UCR. Для сравнения, команда также собрала пчел, которые питаются и мясом, и цветами, и некоторых, которые питаются только пыльцой. Проанализировав микробиомы всех трех типов пчел, они обнаружили самые резкие изменения среди эксклюзивных кормушек.

«Микробиом пчелиного стервятника обогащен кислотолюбивыми бактериями, которые представляют собой новые бактерии, которых нет у их родственников», – сказал Макфредерик. «Эти бактерии похожи на бактерии, обнаруженные у настоящих стервятников, а также у гиен и других кормящихся падалью, по-видимому, чтобы защитить их от патогенов, которые обнаруживаются на падалье».

Одной из бактерий, присутствующих у пчел-стервятников, является Lactobacillus, которая содержится во многих ферментированных продуктах питания человека, таких как закваска. Также было обнаружено, что они содержат Carnobacterium, который связан с перевариванием плоти.

«Для меня безумие, что пчела может есть трупы. Мы можем заболеть от этого, потому что все микробы в мясе конкурируют друг с другом и выделяют токсины, которые очень вредны для нас», - сказал Маккаро.

Исследователи отметили, что эти плотоядные пчелы необычны во многих отношениях. «Несмотря на то, что они не могут ужалить, они не все беззащитны, и многие виды совершенно неприятны», – сказал Янега. «Они варьируются от видов, которые действительно безобидны для многих, кто кусает, до тех, у которых в челюстях выделяются выделения, вызывающие волдыри, в результате чего на коже появляются болезненные язвы». Кроме того, хотя они питаются мясом, их мед, как сообщается, по-прежнему сладкий и съедобный.

«Они хранят мясо в специальных камерах, которые закрываются в течение двух недель, прежде чем они получат к нему доступ, и эти камеры отделены от того, где хранится мед», – сказал Маккаро.

«Странные вещи в мире – это то место, где можно найти множество интересных открытий», – сказал Макфредерик. «Есть много понимания результатов естественного отбора».

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