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23:07 24 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский и представители ОП не пришли на эфир UA:Перший по операции с «вагнеровцами»

Президент Украины Владимир Зеленский и представители его офиса не пришли на эфир телеканала «UA:Перший» в программу, посвященную спецоперации по “вагнеровцам”.

Офис президента не захотел прийти в эфир общественного телевидения

Об этом заявила одна из ведущих передачи Мирослава Барчук. Топ-чиновников пригласили в программу «Обратный отсчет»

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Барчук напомнила, что советник Зеленского Михаил Подоляк объяснил отказ президента и главы ОП Андрея Ермака прийти в эфир «Свободы слова Савика Шустера» тем, что телеканал олигархический.

«Подоляк сделал заявление, что топ-руководство страны не пойдет комментировать «вагнергейт» на одном из олигархических каналов, потому что это приглашение на телевизионный ковер к олигарху, а не желание реальной свободы слова», – сказала ведущая.

Она добавила, что также было проигнорировано и приглашение на «UA:Перший».

«Мы пригласили президента и представителей Офиса президента, но они не нашли возможности прийти к нам», – добавила Барчук.

Ранее Власти сообщали, что ни один из представителей власти, включая президента Владимира Зеленского и главу ОП Андрея Ермака, которых пригласили в студию «Свободы слова Савика Шустера» для обсуждения операции по вагнеровцам, туда не пришли.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Зеленский, офис президента, Вагнергейт
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