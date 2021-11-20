Зеленский и представители ОП не пришли на эфир UA:Перший по операции с «вагнеровцами»
Президент Украины Владимир Зеленский и представители его офиса не пришли на эфир телеканала «UA:Перший» в программу, посвященную спецоперации по “вагнеровцам”.
Об этом заявила одна из ведущих передачи Мирослава Барчук. Топ-чиновников пригласили в программу «Обратный отсчет»
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Барчук напомнила, что советник Зеленского Михаил Подоляк объяснил отказ президента и главы ОП Андрея Ермака прийти в эфир «Свободы слова Савика Шустера» тем, что телеканал олигархический.
«Подоляк сделал заявление, что топ-руководство страны не пойдет комментировать «вагнергейт» на одном из олигархических каналов, потому что это приглашение на телевизионный ковер к олигарху, а не желание реальной свободы слова», – сказала ведущая.
Она добавила, что также было проигнорировано и приглашение на «UA:Перший».
«Мы пригласили президента и представителей Офиса президента, но они не нашли возможности прийти к нам», – добавила Барчук.
Ранее Власти сообщали, что ни один из представителей власти, включая президента Владимира Зеленского и главу ОП Андрея Ермака, которых пригласили в студию «Свободы слова Савика Шустера» для обсуждения операции по вагнеровцам, туда не пришли.