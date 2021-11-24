Юбилей Ермака на госдаче и вертолеты ГСЧС для гостей: скандальное расследование и реакция на него

По информации журналистов “Украинской правды”, президент Владимир Зеленский и сотрудники Офиса президента праздновали день рождения Андрея Ермака на государственной даче в Карпатах, используя вертолеты ГСЧС для доставки гостей.

Зеленский отмечал юбилей Ермака на госдаче в Каптатах



О своем расследовании журналисты рассказали в небольшом фильме. Они подчеркнули, что в условиях сложной внешней и внутренней ситуации в стране глава государства на четыре дня улетел на дачу в горы.

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В материале УП сказано, что Зеленский с другими топ-сотрудниками ОП отмечал 50-летие главы офиса Ермака в государственной резиденции Синегора в Карпатах.

С помощью онлайн радара расследователи установили, что в пятницу утром 19 ноября из Киева в Ивано-Франковск прилетел чартер, имеющий отношение к группе «Приват» Игоря Коломойского. Борт почти сразу вернулся в Киев.

Был ли в нем Зеленский или Ермак пока не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть.

Впоследствии журналисты УП нашли доказательства, что 21 ноября, в день рождения Ермака и в день Достоинства и Свободы около 10 утра Зеленский и Ермак появились на улице Институтской в ​​Киеве, в полдень президент наградил воинов, а уже в первом часу вертолет ГСЧС вылетел из базы спасателей в Козине и через два часа совершил посадку в Ивано-Франковске.

По данным источников Украинской правды, среди гостей на празднике были заместитель руководителя Офиса Андрей Татаров и министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Журналисты направили запросы с просьбой объяснить, на каких основаниях авиация специального назначения была задействована для празднования дня рождения Ермака.

“Сколько государственному бюджету стоило четырехдневное празднование в государственной резиденции, перелеты на вертолете на расстояние в 700 километров, закрытие гостиницы на время празднования, транспортировку сотрудников управления государственной охраны и сотрудников государственного управления делами после этого материала президент Зеленский должен рассказать уже обществу лично”, – сообщили журналисты.

Реакция Банковой

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что не знает, как Владимир Зеленский проводил свое свободное время.

Однако подчеркнул, что видел Зеленского в пятницу, воскресенье и понедельник.

Вместе с тем пресс-секретарь президента затруднился ответить, в котором часу Зеленский ушел с работы, а также был ли он на рабочем месте до конца рабочего дня.

Он также затруднился назвать точное время, когда президент прибыл на работу в понедельник, а в расследовании УП говорится, что Зеленский и Ермак попали на работу около 17:00.

В Офисе президента отреагировали на расследование «Украинской правды» публикацией в Facebook. там уточнили, что глава государства пользуется государственной резиденцией и вертолетами «согласно обычным протоколам».

«Официально сообщаем, что не было никакого 4-дневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями, которые еще можно додумать для большей эффектности”, – сказано в сообщении.

Там также отметили, что использование госдачи в течение одного-двух дней, как и вертолетами, обеспечивающими передвижение президента, происходило в соответствии с обычными протоколами.

Также в ОП сообщили, что Ермак отметил день рождения в понедельник в Киеве – с родителями, а во вторник его поздравили коллеги в офисе президента.

В заявлении возразили, что президент использовал государственные или частные самолеты. Также в пресс-службе отметили, что посторонние лица не путешествовали на вертолетах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В то же время, в сообщении не прояснили, где находился президент в субботу 20 ноября.

Пребывание президента вместе с сотрудниками офиса в госрезиденции в горах объяснили подготовкой к специальному форму ко Дню сотрудников дипломатической службы Украины в декабре.



Как ранее сообщали Власти, бывший народный депутат и экс-глава Закарпатской ОГА генерал МВД Геннадий Москаль заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак работает на российские спецслужбы и даже назвал его агентурное имя.

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Тэги: Владимир Зеленский, офис президента, Андрей Ермак