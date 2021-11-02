Канада может перебросить в Украину несколько сот военных и боевые истребители
Канада рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне дебатов о том, смогут ли дополнительные силы НАТО удержать президента России Владимира Путина от дальнейшей агрессии.
Об этом сообщило издание The Globe and Mail со ссылкой на свои источники.
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По их информации, недавно назначенный министр обороны Анита Ананд рассматривает возможность развертывания сотен дополнительных военнослужащих для поддержки канадских солдат, уже находящихся в Украине на учебной миссии.
Кроме того, рассматриваются варианты переброски военного корабля в Черное море или передислокацию части истребителей CF-18, которые в настоящее время базируются в Румынии.
Как ранее сообщали Власти, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки военных советников и нового оружия в Украину на фоне возможного российского вторжения.