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Главная » Мир » Политика
10:36 25 Ноября 2021 Просмотров 74   КомментариевКомментарии

Канада может перебросить в Украину несколько сот военных и боевые истребители

Канада рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне дебатов о том, смогут ли дополнительные силы НАТО удержать президента России Владимира Путина от дальнейшей агрессии.

канада может передислоцировать свои истребители из Румынии

Об этом сообщило издание The Globe and Mail со ссылкой на свои источники.

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По их информации, недавно назначенный министр обороны Анита Ананд рассматривает возможность развертывания сотен дополнительных военнослужащих для поддержки канадских солдат, уже находящихся в Украине на учебной миссии.

Кроме того, рассматриваются варианты переброски военного корабля в Черное море или передислокацию части истребителей CF-18, которые в настоящее время базируются в Румынии.

Как ранее сообщали Власти, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки военных советников и нового оружия в Украину на фоне возможного российского вторжения.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: оружие, Канада, граница Украины, война на Донбассе
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