На дорогах Украины появились новые камеры фиксации нарушений ПДД: адреса
На украинских дорогах разместили дополнительные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД.
Об этом сообщил замначальник Департамента патрульной полиции. Белошицкий Алексей на своей станице в Facebook.
На дорогах Украины установили 10 дополнительных комплексов автоматической фото и видеофиксации ПДД.
Новые комплексы появились на дорогах шести областей, и начнут работать уже с завтрашнего дня – 26 ноября.
Таким образом в Украине в общей сложности будет работать 246 подобных приборов, расположенных в 24 городах и 15 областях.
С картой размещения всех приборов можно ознакомиться на сайте МВД.
Расположение новых приборов фиксации нарушений:
г. Запорожье (1 прибор контроля “КАСКАД”)
- ул. Немировича-Данченко, 73 направление прибора ул. Лермонтова
г. Львов (2 прибора контроля “КАСКАД”)
- просп. Святого Иоанна Павла II, 35 направление прибора просп. Червоной Калины
- ул. Княгини Ольги, 100-К направление прибора ул. Владимира Великого
г. Тернополь (1 прибор контроля “КАСКАД”)
- просп. Степана Бандеры, 90 направление прибора ул. Евгения Коновальца
Донецкая область (1 прибор контроля «КАСКАД»)
- на 36 км+492 автодороги Н-20 направление прибора г. Константиновка
Николаевская область (2 прибора контроля «КАСКАД»)
- на 139 км+684 автодороги М-14 направление прибора с. Константиновка
- на 200 км+036 автодороги Н-24 направление прибора г. Николаев
Ровненская область (2 прибора контроля «КАСКАД»)
- на 394 км+318 автодороги М-06 Направление прибора г. Львов
- на 328 км+826 автодороги М-06 Направление прибора г. Киев
Харьковская область (1 прибор контроля «КАСКАД»)
- на 49 км+934 автодороги Р-46 направление прибора ул. Шевченко г. Богодухов
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