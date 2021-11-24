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11:22 25 Ноября 2021 Просмотров 89   КомментариевКомментарии

На дорогах Украины появились новые камеры фиксации нарушений ПДД: адреса

На украинских дорогах разместили дополнительные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД.

В Украине в общей сложности будет работать 246 подобных приборов

Об этом сообщил замначальник Департамента патрульной полиции. Белошицкий Алексей на своей станице в Facebook.

На дорогах Украины установили 10 дополнительных комплексов автоматической фото и видеофиксации ПДД.

Новые комплексы появились на дорогах шести областей, и начнут работать уже с завтрашнего дня – 26 ноября.

Таким образом в Украине в общей сложности будет работать 246 подобных приборов, расположенных в 24 городах и 15 областях.

С картой размещения всех приборов можно ознакомиться на сайте МВД.

Расположение новых приборов фиксации нарушений:

г. Запорожье (1 прибор контроля “КАСКАД”)

  • ул. Немировича-Данченко, 73 направление прибора ул. Лермонтова

г. Львов (2 прибора контроля “КАСКАД”)

  • просп. Святого Иоанна Павла II, 35 направление прибора просп. Червоной Калины
  • ул. Княгини Ольги, 100-К направление прибора ул. Владимира Великого

г. Тернополь (1 прибор контроля “КАСКАД”)

  • просп. Степана Бандеры, 90 направление прибора ул. Евгения Коновальца

Донецкая область (1 прибор контроля «КАСКАД»)

  • на 36 км+492 автодороги Н-20 направление прибора г. Константиновка

Николаевская область (2 прибора контроля «КАСКАД»)

  • на 139 км+684 автодороги М-14 направление прибора с. Константиновка
  • на 200 км+036 автодороги Н-24 направление прибора г. Николаев

Ровненская область (2 прибора контроля «КАСКАД»)

  • на 394 км+318 автодороги М-06 Направление прибора г. Львов
  • на 328 км+826 автодороги М-06 Направление прибора г. Киев

Харьковская область (1 прибор контроля «КАСКАД»)

  • на 49 км+934 автодороги Р-46 направление прибора ул. Шевченко г. Богодухов

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Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: пдд, автофиксация, каскад
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