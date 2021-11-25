Зеленский анонсировал создание государственной авиакомпании ЮНА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании государственно национального украинского перевозчика Ukrainian National Airlines при участии европейской авиастроительной компании Airbus.

Зеленский решил создать государственного конкурента авиакомпании Коломойского



Об этом сообщило Интерфакс-Украина. Эту инициативу проанонсировали в рамках программы “Большое строительство”.

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«Мы делаем новый шаг, мощный шаг, о котором мы говорили. От обещаний переходим к практической реализации – это наш национальный авиаперевозчик. Его создание будет начато официально уже сегодня», – заявил Зеленский на форуме «Большое строительство: авиация и туризм» в четверг.

По словам президента, Украина готова инвестировать в воздушный флот, нагружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров к объединенным проектам в авиастроительстве.

«Было несколько рабочих названий. На сегодняшний день это — Ukrainian National Airlines. Очень символично, Украинские национальные авиалинии — ЮНА. Как наше государство — с большой историей, но всегда энергичное, юное и объединенное», — отметил Зеленский.

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Тэги: Владимир Зеленский, большое строительство