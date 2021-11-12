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13:13 25 Ноября 2021 Просмотров 87   КомментариевКомментарии

Львовская область отказалась выходить из «красной» зоны карантина: названы причины

Львовскую область, несмотря на стабилизацию COVID-показателей, на этой неделе не будут исключать из «красной» зоны.

В области ожидают большей стабилизации ситуации с COVID-19

Об этом на брифинге заявил руководитель департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

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По его словам, ОГА обратилась в Государственную комиссию ТЭБ и ЧС с просьбой оставить область в «красной» зоне карантина до большей стабилизации эпидемической ситуации.

Чемерис отметил, что несмотря на стабилизацию некоторых показателей, ситуация в области «остается шаткой» и из-за распространения мутаций и невысокой степени вакцинации населения.

«Учитывая, что на территории области фиксируют мутированные штаммы коронавируса, ситуация может иметь не очень хорошие тенденции. Поэтому сегодня должны придерживаться ограничений, определенных законодательством. Чем быстрее мы достигнем определенного процента охвата населения вакцинацией, тем быстрее начнем забывать о карантинных ограничениях», – сказал он.

Ранее Власти писали, что в Украине постепенно улучшается эпидемиологическая ситуация с коронавирусом и две области, в том числе и Львовская, могут выйти из “красной” зоны.

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Тэги: Львов, карантин
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