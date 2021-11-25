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14:36 25 Ноября 2021 Просмотров 327   КомментариевКомментарии

Беги, Вова, беги: Богдан прокомментировал празднование юбилея Ермака на госдаче в Карпатах

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал расследование «Украинской правды» о том, как президент Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак отметили юбилей последнего в государственной резиденции «Синегора».

Богдан дал ценный совет Зеленскому

Cвоё мнение Богдан изложил в Facebook.

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«Беги Вова беги», – написал Богдан.

Богдан прокомментировал расследование "Украинской правды"

Богдан прокомментировал расследование "Украинской правды"

Как ранее сообщали Власти, по информации журналистов “Украинской правды”, президент Владимир Зеленский и сотрудники Офиса президента праздновали день рождения Андрея Ермака на государственной даче в Карпатах, используя вертолеты ГСЧС для доставки гостей.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Зеленский, Андрей Богдан, офис президента, Андрей Ермак
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