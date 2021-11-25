Беги, Вова, беги: Богдан прокомментировал празднование юбилея Ермака на госдаче в Карпатах

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал расследование «Украинской правды» о том, как президент Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак отметили юбилей последнего в государственной резиденции «Синегора».

Богдан дал ценный совет Зеленскому



Cвоё мнение Богдан изложил в Facebook.

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“Голосно лунає сумна і місцями трагічна музика …

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Чёрный лебедь

чёрный лебедь

что ж ты вьёшься

над пустою головой…

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«Беги Вова беги», – написал Богдан.

Как ранее сообщали Власти, по информации журналистов “Украинской правды”, президент Владимир Зеленский и сотрудники Офиса президента праздновали день рождения Андрея Ермака на государственной даче в Карпатах, используя вертолеты ГСЧС для доставки гостей.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Владимир Зеленский, Андрей Богдан, офис президента, Андрей Ермак