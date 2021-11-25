Беги, Вова, беги: Богдан прокомментировал празднование юбилея Ермака на госдаче в Карпатах
Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал расследование «Украинской правды» о том, как президент Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак отметили юбилей последнего в государственной резиденции «Синегора».
Cвоё мнение Богдан изложил в Facebook.
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
“Голосно лунає сумна і місцями трагічна музика …
Із сумним лицем соло співає Жека Лисий :
Чёрный лебедь
чёрный лебедь
что ж ты вьёшься
над пустою головой…
Варіант фінальної пісні для зимового Кварталу 95.
Прощальный “Вечірній квартал”
«Беги Вова беги», – написал Богдан.
Как ранее сообщали Власти, по информации журналистов “Украинской правды”, президент Владимир Зеленский и сотрудники Офиса президента праздновали день рождения Андрея Ермака на государственной даче в Карпатах, используя вертолеты ГСЧС для доставки гостей.